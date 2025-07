Julio, un mes para soltar vínculos y dejar ir lo que ya no funciona: qué dice la astrología

Julio llegó con una energía particular. Si sentís que algo cambió en vos, que estás más introspectivo, con ganas de tomar distancia o incluso cerrar vínculos que ya no te hacen bien, no estás solo: el cielo también está hablando de lo mismo. Los movimientos astrológicos de este mes marcan un punto de inflexión que impulsa a soltar, revisar relaciones y construir desde un lugar más auténtico.

Luna llena en Capricornio: cierre de ciclo emocional

El 10 de julio se da la Luna llena en Capricornio, un signo asociado con la estructura, la madurez y el compromiso. Esta lunación ilumina nuestras decisiones emocionales, ayudándonos a ver con claridad qué vínculos ya cumplieron su ciclo. Es un momento ideal para cerrar procesos, dejar ir cargas y compromisos que ya no tienen sentido emocional.

Urano entra en Géminis: una revolución en los vínculos

Pero el gran protagonista de julio es Urano, el planeta del cambio y la ruptura, que acaba de ingresar a Géminis (7 de julio). Este tránsito marca el inicio de una nueva etapa en nuestra forma de comunicarnos, vincularnos y pensar. Urano en Géminis rompe con lo superficial, lo falso y lo cómodo, y nos empuja hacia formas más libres, sinceras y conscientes de relacionarnos.

Las conexiones que están basadas en lo automático, el ego o la necesidad empiezan a sentirse pesadas. Y aquellas que fluyen con verdad y crecimiento, se potencian.

Venus en conjunción con Urano: sacudón al corazón

El 4 de julio, Venus (el planeta del deseo, el amor y los valores personales) se encontró con Urano. Esta conjunción puede haber traído revelaciones, incomodidades o directamente quiebres en vínculos donde no había autenticidad. Muchas personas sintieron necesidad de cambiar, cortar o expresar lo que venían guardando.

Saturno retro en Aries: revisar lo construido

A partir del 13 de julio, Saturno comienza su retrogradación en Aries, un tránsito que nos invita a hacer una revisión profunda de nuestras estructuras, compromisos y límites. ¿Qué vínculos estás sosteniendo solo por costumbre? ¿Dónde estás forzando una pertenencia que ya no sentís? Saturno retrógrado nos empuja a preguntarnos: ¿esto que estoy sosteniendo, vale mi energía?

Mercurio retro en Leo: reevaluar lo que decimos y sentimos

Por si fuera poco, Mercurio entra en retrogradación el 17 de julio, esta vez en Leo, signo ligado al corazón, la autoexpresión y el orgullo. Durante este tránsito, puede haber conversaciones pendientes, silencios que pesan, o palabras que necesitás decir (o dejar de decir). No es momento de forzar diálogos, pero sí de repensar cómo querés comunicarte y con quién.

¿Qué hacer con esta energía?

Julio es un mes ideal para hacer espacio. Para dejar ir vínculos que no cuidan, que no suman, que ya no resuenan. Para priorizarte, escuchar tu intuición y quedarte solo con lo que se siente real. No todo corte es una pérdida. A veces es un acto de amor propio.

Podés usar este mes para:

Poner límites donde ya no hay reciprocidad.

Tomar distancia sin culpa.

Cerrar ciclos emocionales pendientes.

Abrirte a nuevas formas de vincularte: más libres, más genuinas, más vos.

Julio no es solo un mes más: es un portal para dejar ir lo que ya no tiene sentido. El cielo acompaña este proceso con tránsitos que invitan al desapego, a la revisión profunda y a elegir desde un nuevo lugar. Y aunque duela soltar, a veces hacerlo es la única forma de volver a ser fiel a vos mismo.