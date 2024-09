Los eventos imperdibles y más esperados de octubre en Argentina

En octubre, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una serie de conciertos destacados y muy esperados por muchos. La grilla de fechas está compuesta por artistas internacionales y, también, por estrellas renombradas que brillarán en su actuación. Entre ellos: Paul McCartney, Divididos, Emilia, Niall Horan, Nathy Peluso y Aventura. No obstante, también habrá otros recitales para disfrutar y que tendrán mucha convocatoria.

Octubre 2024: la guía completa de shows

Niall Horan - 2 de octubre

Niall Horan, uno de los cinco ex miembros de la boy band británica One Direction, regresa al país con su espectáculo "The Show: Live on Tour", que promociona The Show, su tercer álbum de estudio.

Dónde: Estadio Movistar Arena, Humboldt 450.

Entradas: en el sitio web de Movistar Arena.

Emilia - 12 y 13 de octubre

La artista entrerriana la rompió a comienzos de este año en el Estadio Movistar Arena con 10 fechas imperdibles en el marco del ".Mp3 Tour", y ahora vuelve a Buenos Aires a lo grande, en sus primeras dos presentaciones en el estadio de Vélez.

Dónde: Estadio de Vélez Sarfield, Av. Juan B. Justo 9200.

Entradas: desde la web de EntradaUno.

NAFTA - 17 y 18 de octubre

La mega orquesta de soul argentina llega al barrio porteño de Villa Crespo para presentar enn vivo NAFTA II, su segundo álbum, con el que agotaron un Luna Park en noviembre pasado, y con el que ganador su primer Premio Gardel en la categoría “Mejor Álbum de Pop Alternativo” en mayo.

Dónde: Estadio Movistar Arena, Humboldt 450.

Entradas: en el sitio web de Movistar Arena.

Tan Biónica - 19, 20 y 21 de octubre

La banda porteña sigue de gira con la "Última noche mágina" tras el emotivo reencuentro. Para esta serie de shows, a diferencia de los que la banda realizó el año pasado en estadios de más de 60.000 personas, Chano, Bambi, Seby y Diega eligieron un espacio que les permita lograr una conexión más íntima y cercana con sus fans.

Dónde: Estadio Movistar Arena, Humboldt 450.

Entradas: en el sitio web de Movistar Arena.

Aventura - 23 de octubre

El grupo Aventura, autodenominados "Los Reyes de la Bachata", regresan a Buenos Aires.

La última vez que Romeo Santos, fundador de la banda y exponente del género tropical, visitó Argentina, fue en 2023, cuando también ofreció show en el Estadio Vélez. En aquella oportunidad, presentó su álbum "Fórmula, Vol. 3". En aquel entonces, repasó los éxitos que lo llevaron a la fama, como "Obsesión", "Propuesta Indecente" e "Imitadora".

Dónde: Estadio de Vélez Sarfield, Av. Juan B. Justo 9200.

Entradas: en el sitio web de Entrada Uno.

Divididos - 26 de octubre

"La Aplanadora del Rock" tocará frente a una multitud en el estadio de Argentino Juniors, en el barrio porteño de La Paternal. El último estadio porteño en donde tocó el grupo originario de Hurlingham fue en Vélez, el año pasado, cuando celebraron 35 años de carrera con La Renga como invitados especiales.

Dónde: Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors, Gavilán 2151.

Entradas: por el sitio web de Ticketek.

Knotfest - 26 de octubre

Uno de los festivales más importantes a nivel mundial, creado por la exitosa banda a nivel global e icono del metal Slipknot, llega a la Argentina por primera vez en el décimo mes del año.

Entre otras, las bandas confirmadas para este Knotfest en Buenos Aires son: Slipknot, Amon Amarth, Meshuggah, Babymetal.

Dónde: en el Parque de la Ciudad (Av. Avenida Coronel Roca y Av. Escalada)

Entradas: por la web de Entrada Uno.

Nathy Peluso - 30 de octubre

De la mano del "Grasa Tour", la cantante argentina se presentará en el Estadio Movistar Arena para presentar su último material discográfico y deleitar a sus fans con los clásicos que la llevaron al estrellato.

Entradas: a través de www.movistararena.com.ar