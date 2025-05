El truco que tenés que saber para arrancar el auto con poco esfuerzo si te quedas sin batería

Quién no ha visto en la calle a alguna persona empujando un auto debido a que se quedó sin batería y no encuentra otra forma de ponerlo en marcha. Si bien la técnica suele funcionar, lo cierto es que no es la única manera que existe. Ahora, se reveló el truco que todos los conductores deberían saber para solucionar este problema sin esfuerzo.

Uno de los temores más grandes de los conductores a la hora de encender el auto es intentar ponerlo en marcha y escuchar un clic seco, producto de que la batería está completamente descargada. Ante esto, existen varias soluciones, pero hay un ítem que todos los dueños de los vehículos deberían conocer.

Este problema es muy común, sobre todo en los próximos meses, cuando el frío se termine de adueñar del país. Es que el frío afecta el rendimiento de la batería y por ende es bastante común que se implementen distintas técnicas para ponerlo en marcha y así tratar de llevarlo al mecánico.

Uno de las situaciones más comunes que se pueden ver en la calle es la que se mencionó, de personas ayudando a empujar el auto, pero no es la de menor esfuerzo. Es que lo que se recomienda en esos momentos para encender el motor sin complicaciones es usar cables de arranque.

Para llevar a cabo esta situación se necesitarán: un juego de cables de arranque, el cual debe contar con pinzas en buen estado y también la ayuda de otro vehículo que tenga la batería cargada. En este caso se recomienda que sean vehículos con características similares.

Fue así como se explicó cómo realizar este procedimiento, ya que pocos lo saben. Para comenzar, se deberá colocar los dos autos de forma cercana pero sin que se toquen, con los motores apagados previo a iniciar. Allí habrá que conectar el cable rojo al borne positivo (+) de la batería descargada, mientras que el otro extremo del cable rojo al borne positivo (+) del que sí tiene la batería cargada.

Acto seguido hay que poner el cable negro al borne negativo (–) del auto auxiliar y la otra punto en una parte metálica sin pintura del motor del auto descargado (nunca al borne negativo directamente).

Hecho esto habrá que encender el auto con batería y dejarlo durante algunos minutos para que se transfiera la carga. Por último, habrá que intentar arrancar el auto que no tenía batería, una vez que prenda hay que desconectar los cables de este modo: primero el negro del auto descargado, siguiendo por el negro del auto con batería, posteriormente el rojo del auto y terminando con el rojo del auto descargado.