La impactante coincidencia entre Bruce Willis y el sobreviviente de la tragedia en India: de qué se trata

Bruce Willis es casi indestructible en El Protegido, esa película donde enfrenta un tren fuera de control y sale vivo contra todo pronóstico. Algo parecido vivió Vishwash Kumar Ramesh, el hombre que logró sobrevivir al accidente de avión en India que dejó casi 290 muertos.

Ramesh iba sentado en el 11A cuando el avión se estrelló. Contra todo lo que se podía esperar, salió con vida de esa tragedia que enluta al país y conmueve al mundo. Las imágenes hablan por si solas y dibujan un paralelismo con la película que supera la realidad. El hombre salió caminando del avión siendo el único sobreviviente de la tragedia que dejó a su alrededor más de 200 cadáveres.

Pero su historia no termina ahí: mientras intenta recuperarse, busca desesperadamente a su hermano, que también viajaba en ese vuelo, pero en otra fila, y aún no sabe qué pasó con él. Los indicios no son buenos, pero al menos la familia festeja que uno de los dos pudo zafar del fatal destino.

Lejos de tener poderes como Bruce Willis en El Protegido, hay un punto en común entre la ficción y la realidad: este accidente cambiará para siempre la vida de la víctima que deberá enfrentar un juicio contra la empresa que lo arruinó.

No es solo un sobreviviente, es alguien que ahora lleva la carga de la incertidumbre, la esperanza y el peso de haber vivido lo impensado. Como en la película, donde el personaje de Willis no solo lucha contra las circunstancias, sino también contra sus propios límites, Vishwash ahora enfrenta la realidad más dura: la búsqueda de su hermano entre las víctimas.

Su historia es un recordatorio de que, a veces, la vida puede parecer una película de Hollywood, pero las emociones y los dramas son absolutamente reales.