Así es el doble ventilador que todos quieren tener en este verano

Las altas temperaturas azotan al país durante estos días, por lo que muchos comienzan a agotar las instancias para tratar de esquivarle al calor. Es que el aire acondicionado comienza a ser un gasto extra y no se encuentra en todos los hogares, por lo que se viralizó un ventilador doble que todos quieren tener en este verano.

Más allá de los beneficios del aire acondicionado, con el aumento de las tarifas, muchos usuarios lo piensan dos veces antes de prenderlo. En este sentido, quien aparece como un fiel compañero es el ventilador. Es que este electrodoméstico no consume tanta energía y ayuda a mantener el ambiente ventilado.

Sin embargo, no siempre alcanza para refrescar por completo. Tanto es así, que quién no ha pensado en comprar uno más grande. Pese a esto, la nueva moda no es apostar por uno más grande, sino que incluir dos en uno. Se debe a que se viralizó un ventilador de techo muy inusual que tiene todo para convertirse en tendencia.

"Doble ventilador":



Por esta innovadora tecnología que dejó a los usuarios maravillados.pic.twitter.com/z3GLuCzi0J — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 7, 2025

Sucede que una mujer publicó un video de Tik Tok desde Brasil. Allí se la pudo ver bailando al ritmo de la música, pero sus pasos no fue lo que más llamó la atención. Es que el foco del video fue su particular ventilador que le permitía estar fresca en pleno verano.

Se debe a que se trata de un ventilador de techo, pero en lugar de tener aspas que se mueven a gran velocidad para expulsar aire, cuenta con sólo 2 puntas, en las que se encuentra un pequeño electrodoméstico de 10 pulgadas.

Estos se volvieron muy populares en el último tiempo, ya que son pequeño pero tienen una gran potencia. Sin embargo, en nuestro país, a nadie se le había ocurrido colocarlos en las puntas y hacerlos girar como un mega ventilador de techo.

Fue así como no sólo se pudo apreciar el ingenio, sino que también los grandes beneficios que tiene el hecho de poner dos de estos en los extremos de este electrodoméstico. Es por eso que ya se espera por su llegada al país, ya que su aparición en el mercado podría ser clave para sobrevivir al verano.