Video viral: Los insólitos motivos por los que reprobaron un hombre antes de iniciar su exámen de manejo

En las redes sociales se volvió viral el polémico video de un hombre que llegó a realizar el exámen de manejo para obtener el registro. Se debe a que, antes de comenzar la prueba, le anunciaron que estaba reprobado por incumplir con una enorme cantidad de errores. Es por eso que sorprendió su reacción y el video causó furor.

No es la primera vez que esta empleada vuelve viral el video que expone cómo suelen llegar algunas personas a realizar su examen de conducir. En esta oportunidad, enumeró paso por paso el mal accionar del conductor y no pudo creer la cantidad de errores que llegó a cometer, a tal punto que incluso no llegó a realizar la prueba.

Es que este conductor venía con su moto y pasó una valla subiéndose al cordón. Esto ya funcionó como un presagio para el papelón que estaba por hacer. Fue así como lo frenó y comenzó con sus preguntas: “Pará, ¿qué tal? Disculpame. ¿Vos tenías turno para rendir hoy?”. A lo que este hombre, bastante incrédulo, respondió: “Sí, a las 11.30”.

En medio de su desconcentración, se sorprendió al ver la postura que tomó la agente de tránsito. Es que comenzó su descargo para marcarle todos los puntos por los que rechazaba su examen de manejo, incluso antes de realizarlo: “Primero que no podes pasar por ahí (arriba de la vereda), además, te tienen que controlar la documentación. No podes pasar por encima de la valla, por arriba del pasto. Eso para empezar”.

Ahí el conductor comenzó a tomar conciencia de la seriedad del trámite, aunque sólo atinó a decir: “Ah bueno, pero como está mal puesto”. Sin embargo, bastante ofendida, la oficial de tránsito siguió marcando sus errores: “Segundo: ya estás reprobado por cómo venís vestido. Osea, vos tenés que venir con manga larga, pantalón largo”.

Pero no quedó ahí, siguió: “El casco lo tenés desabrochado y no tenes visor. Osea que ni siquiera te podrías presentar al examen aunque estuviseses vestido de pantalón largo y remera manga larga. Osea, estás reprobado”.

A todo esto, el hombre se lamentó y trató de explicarle que se había pedido el día en su trabajo. Sin embargo, poco importó: “Si te pedís el día en el trabajo, preocupate por venir como corresponde. Hiciste el teórico y psicofísico, ya sabes el protocolo para rendir”. A lo que el hombre le pidió: “Pero dame una chance”. Aunque ella se puso firme: “No, estas reprobado. Y encima, sino viene el acompañante con el registro para retirar la moto queda secuestrada”.

Poco a poco la temperatura se empezó a elevar en el conductor que tildó de “ortiva” a la mujer que volvió viral el video. Tras una tensa discusión, el conductor dejó la moto y fue a buscar a su acompañante. Pero eso no fue todo, ya que cuando se bajó, en medio de su calentura, tiró el casco contra el piso, por lo que esto asustó a la agente de tránsito que le advirtió: “¿Sabés cuándo vas a retirar la moto de acá, no?”.