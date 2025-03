“De amores, de bordes y de límites”, la primera novela de la escritora Yanela Duimich

La salud mental es vital para el funcionamiento humano. La escritora Yanela Duimich, por medio de la ficción, decidió mostrar procesos y momentos que se atraviesan en la vida. Duimich es psicóloga recibida en la Universidad Nacional del Comahue, doctora en Salud Mental Comunitaria en la UNLA y escritora. Nació en Buenos Aires y vive actualmente en Neuquén Capital.

La escritora y psicóloga, en los estudios de AM550 La Primera, brindó detalles sobre su última producción. “La novela habla del amor, pero no desde el amor romántico. No es una novela que cuenta una historia de amor con otra persona, sino cómo el amor constituye a los personajes”, dijo y agregó, “Ese amor que constituye en consecuencia, arma un cuerpo psíquico, físico, biológico, construido con límites y bordes”.

La novela aborda el diálogo entre Afrodita y Cristal, dos personajes femeninos que, por medio de una visita, recorrerán experiencias, situaciones y momentos en los cuales el cuestionamiento toma protagonismo.

Además de escritora, Yanela es dibujante. La tapa de su libro refleja un dibujo realizado por ella en el que se observa a una mujer constituida por un ovillo. “La ilustración representa un ovillo que armó un ajeno y que uno tiene que empezar a desarmar para armar otra cosa propia, el libro trata de eso”, mencionó la autora de la entrega “De amores, de bordes y de límites”.

Además, contó que las mujeres de su novela viven tensiones durante su diálogo, ya que ambas tienen posiciones muy distintas ante la vida. El escrito, para Yanela, es una de sus tantas formas que tiene de militar la salud mental comunitaria. La profesional es parte de instituciones que refuerzan la lógica del derecho al padecimiento psíquico.

“Los psicólogos hemos tomado un rol central pero se reforzó, en los últimos años, una idea de “patología individual” y la individualidad en sí misma.”

Presentó su libro en Neuquén.

Yanela Duimich presentó su libro en la Sala Alicia Fernández Rego de Neuquén, el miércoles 12 de marzo. “Un comentario que me gusta escuchar sobre el escrito es que al lector le hizo sentir algo, me parece que el arte tiene que ver con esa transmisión”, contó la autora y mencionó que “hay registros de incomodidad en el lector, no es una novela fácil de leer” .

La novela toca sensaciones y sentimientos difíciles de sobrellevar en la vida, tales como el abandono, la búsqueda de identidad y los amores. Una lectura apela a la reflexión por medio de temáticas que convocan en la actualidad.