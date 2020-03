Kicillof, Milla y la soledad de Vaca Muerta

Los políticos están más preocupados por definir a quien le pertenecen los recursos, que por encontrar coincidencias que contribuyan a cambiar el rumbo actual. Una situación que lo describió Albert Einstein en un enunciando: “es imposible que un problema pueda solucionarse con el mismo tipo de razonamiento que lo ha generado”

Sobre 10 provincias petroleras, cuatro tienen potenciales recursos no convencionales y solo una levanto la voz. Es llamativo el silencio de los otros nueve estados provinciales.

Nadie discute a quien le pertenecen las regalías y ni de quien es el recurso del subsuelo. Lo que se pone en discusión es la falta de competencia y equidad. Un axioma que fue impulsado por el gobierno de Vidal, y hoy sus representantes provinciales en Neuquén, parecen ignorar.

El discurso exitista de Vaca Muerta durante los últimos cuatro años, la falta de alianzas con el resto de los estados provinciales y los anuncios de millonarias inversiones posicionaron a la administración de Omar Gutiérrez como “objetivo estratégico” de los nuevos referentes nacionales.

Al parecer, los actuales funcionarios desconocen que, durante abril de 2019, el Gobierno Nacional realizo el llamado a licitación internacional de áreas off shore de las cuencas Argentina, Austral Marina y Malvinas Occidental por la cual recaudó más de U$D 724 millones.

Si bien la provincia de Buenos Aires no es petrolera, tiene frente a su costa la Cuenca Argentina Norte con siete áreas adjudicadas a -prácticamente- las mismas compañías internacionales que operan en territorio neuquino. La pregunta sería, que pasaría si en cinco años se descubre el potencial off shore en el mar Argentino, ¿La Provincia de Buenos Aires cerraría la compentencia y equidad al resto de los estados provinciales?.

Otro factor para considerar es el silencio de los representantes de las compañías petroleras. La nueva gestión lleva 86 días y las definiciones -por lo menos publicas- son escasas o nulas para definir el rumbo energético y la continuidad de Vaca Muerta.

Y como parte de este sainete, es necesario mencionar las conductas de los gremios. Medidas de fuerzas, conciliación obligatoria y propuestas entre otras acciones son parte de las estrategias para ganar espacios en la escena nacional.

La realidad es que mientras se busca abrir una puerta para continuar con el mismo “razonamiento” (según Einstein), otros actores avanzan con agendas que podrían cambiar el rumbo de la actividad.

“La provincia de Buenos Aires tenía una cuenta pendiente con el sector petrolero” dijo Pedro Milla, Secretario General de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, sobre las declaraciones del gobernador bonaerense.

Para el líder de la Federación “El gobierno de la provincia busca convertir a Buenos Aires en un polo del sector… históricamente se ha pensado en la industria petrolera como un sector de desarrollo netamente del interior del país -expresó a los medios- pero las refinerías de Buenos Aires producen materias primas necesarias para la realización de productos que impactan directamente en el desarrollo de la industria nacional… y es por eso que mejorar las inversiones y políticas del sector genera un nuevo escenario para el sector petrolero” definió Pedro Milla sin entrar en una discusión sobre los recursos o la mano de obra.

Con una mirada diferente y avanzando sobre un territorio donde sus líderes aún no encontran la puerta que les posibilite sentarse en la mesa de las grandes decisiones, el Secretario General de la Federación aprovecho el contacto para enviar una señal: “trabajando en un proyecto en común bajo la línea de la presidencia y el Gobernador, el sector tendrá la posibilidad de dejar atrás tantos años de crisis y trabas en la producción”.