Tres mil pymes neuquinas intentan sortear la crisis

En medio de la crisis de la pandemia, las Pymes neuquinas buscan sortear este mal momento y sobrevivir haciendo uso de las herramientas que se ofrecen desde el estado. Es así que en pocos días, el Centro Pyme-Adeneu ha recibido tres mil consultas sobre los créditos y el financiamiento que ofrecen organismos del estado provincial. En promedio, cada solicitud fue de un millón de pesos y solo el 4% de las solicitudes no era sujeto de crédito.

En este contexto, las acciones tomadas durante la actual emergencia sanitaria son las siguientes:

- Se creó un reporte con medidas económicas y financieras, tanto a nivel nacional y provincial, al que los empresarios y emprendedores pueden acceder de forma abierta en www.adeneu.com.ar.

- En una semana se dio respuesta a 3000 consultas de emprendedores y empresas sobre los créditos otorgados por el gobierno provincial a través del BPN y IADEP. Centro PyME-ADENEU atendió las solicitudes que ingresaron al micrositio www.adeneu.com.ar/creditosemergencia y derivó cada caso hacia la línea que calificaba. En promedio, cada solicitud de crédito fue de un millón de pesos y solo el 4% de las solicitudes no era sujeto de crédito. Todavía estamos procesando la información y se están evaluando otras alternativas para quienes no encuadran a las líneas vigentes.

- Se creó la plataforma www.adeneu.com.ar/digitalizate en la cual los emprendedores y pymes locales podrán encontrar herramientas digitales para continuar generando ingresos. No solo existen empresas a nivel mundial que brindan soluciones, también hay alternativas locales, con las empresas que integran la asociación Infotech.