La deuda con empresas regionales llega a $ 8 mil millones

La cadena de pagos del sector energético se encuentra en "terapia intensiva" y esto genera malestar en todos los ámbitos. Se busca la manera de que se puedan abonar los sueldos del corriente mes, sin mencionar la deuda millonaria que se arrastra desde diciembre. Así lo describió el secretario de la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén, Edgardo Phielipp en declaraciones al programa Plus Energético que se emite por 24/7CN.

"Hay dos problemas: el de la deuda que mantienen en general las operadoras y las empresas de servicios especiales, una deuda que en algunos casos arranca desde diciembre, en otros es de dos meses hasta el momento de iniciada la pandemia. Son deudas por servicios prestados, trabajos realizados que se estiman en 4 mil millones de pesos en las empresas asociadas a las cámaras de FECENE. Como hay 850 empresas regionales, estamos hablando de 8 mil millones de pesos de deuda en las empresas de la provincia de Neuquén", dijo.

Esta situación que puso de manifiesto Phielipp y que las Cámaras vienen denunciando resuena, por supuesto en el bolsillo de los trabajadores: “Si no hay fondos, no se pueden pagar los sueldos- resumió - en definitiva estamos financiando a las empresas que están en la cúspide de la cadena de valor. Históricamente es una realidad que los flujos de fondo los han manejado los productores y principales operadores, en esta circunstancia, donde cesan los ingresos, no existe casi el préstamos financiero, los ATP le han llegado a 300 de las 850 empresas, se cae en una crisis financiera que en muchos casos puede ser terminante”.

"En definitiva quedó todo a cargo del último eslabón de la cadena. Para los salarios de junio, no hay liquides para afrontar ni si quiera esos salarios", concluyó.

Compartimos el video de la entrevista realizada en el programa emitido el miércoles 03 de junio .