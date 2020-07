Total, Qatar, Apache y Shell, las mejores

La francesa Total fue galardonada con el premio anual a la mejor compañía en Exploración de la industria. El premio se anunció en la Cumbre de Exploración junto a los reconocimientos por Asociación, Descubrimiento y Transición Energética.

La consultora Wood Mackenzie realizó la encuesta anual en la cual participan más de 200 empresarios y expertos del sector petrolero internacional. Cada participante debe nombrar -además de su propia empresa- que compañía admiran más en cualquier sector y en cualquier periodo de tiempo.

Bajo este lineamiento y año tras año, la consultora evalúa y comunica el reconocimiento en el mundo empresario petrolero. Para Andrew Latham de WoodMac y vicepresidente de Global Exploration Research, cada ganador realizó “grandes descubrimientos, tanto como operador y explorando nuevas fronteras”.

Este año el reconocimiento fue para la petrolera francesa, mientras que el premio “New Venture of the Year” (Nuevo Emprendimiento del año) lo obtuvo Qatar Petroleum.

El premio New Venturer of the Year se basó en los resultados de la encuesta, como así también en el análisis de licencias y acuerdos de cooperación. Para Latham, Qatar está asociado con algunos de los mejores operadores en las cuencas más emocionantes, y esta estrategia demostró tener éxito en Sudáfrica, Chipre y Guyana.

El premio al Discovery of the Year 2019 (Descubrimiento del Año) fue para la operadora independiente Apache Corp. y su socio Total por el hallazgo de Maka Central en Suriman.

Finalmente, WoodMac nombró a Shell como la compañía mejor posicionada para la transición energética. Los criterios para este premio incluyeron el papel de la exploración dentro de la estrategia de la compañía para la transición, el éxito en la comunicación de esa estrategia y la claridad de sus intenciones y objetivos.