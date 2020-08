"Todos vamos a poner algo", dicen ahora en Petroleros

Comenzó agosto y cayeron en la cuenta que “lo que Salamanca no da, natura no presta”. Para recomponer la película y no quedarse con la fotografía hay que remontarse a la semana pasada cuando el gobernador viajó dos veces a Buenos Aires.

En una de esas reuniones, se comentó que Alberto Fernández le transmitió a Omar Gutiérrez la necesidad de flexibilizar la posición neuquina, especialmente con las cámaras locales y el gremio petrolero.

Dicen que Omar Gutiérrez regresó de Buenos Aires y habló directamente con Guillermo Pereyra, mientras el área de prensa difundía el acuerdo con el Gobierno Nacional para financiar las obras viales a través del Banco de Desarrollo de América Latina.

Con la noticia en los medios regionales, se terminó de coordinar la reunión entre Omar Gutiérrez, Sergio Affronti y Guillermo Pereyra. Según Econojournal, el encuentro se llevó a cabo en la sala VIP del aeropuerto de Neuquén el pasado viernes.

Este lunes a las 11 horas, el líder sindical había comprometido su presencia en una entrevista virtual con el medio especializado. Sin aviso o con él, Pereyra faltó a la cita justificando otras reuniones. Al parecer, ese día y a esa hora continuaron las conversaciones con los representantes de YPF.

El mismo día, este medio difundió la visión que tiene la empresa de bandera para “llegar a exportar el equivalente a la producción actual”. Pablo Iuliano, vicepresidente de Upstream de No Convencionales de YPF, manifestó en una reunión con estudiantes que si dejábamos pasar esta oportunidad, existía la probabilidad que ese lugar lo ocupe otro país productor.

Todas estas acciones fueron para dejar atrás la emocionalidad natural de querer revivir el pasado, y comenzar a dar paso a la racionalidad y aceptación de la profunda crisis que atraviesa el sector. Recién ayer, Guillermo Pereyra reconoció en un audio que “la situación es muy mala para todos ustedes”

En el mensaje dirigido a sus afiliados recordó los dos acuerdos firmados con el sector empresario cuando se cayó la actividad y garantizó que no firmaría otro acuerdo para continuar con la misma situación.

El líder sindical entendió que la posición del gremio no conducía a la reactivación, peligraban los puestos de trabajo, el salvataje de las PyMES y los ingresos por regalías. El escenario de gloria se derrumbó en octubre 2019 y tanto Pereyra como Gutiérrez comprendieron que es necesario reconstruir el sector con la menor cantidad de bajas posibles.

“Estamos hablando con el sector empresario hace ya varios días para buscar un acuerdo, para que progresivamente cada uno de ustedes vuelva a sus puestos de trabajo” expresó el Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

“Muy pronto, o quizás en horas o en un par de días estaremos en condiciones de decir el acuerdo que vamos a llegar. Donde todos vamos a poner algo, gobierno nacional, gobierno provincial, las empresas y nosotros los trabajadores”. Es claro que Pereyra se adelantó al acuerdo y distribuyó el audio para justificar que “los trabajadores solos no podemos hacer nada”.

Por otro lado, y forma paralela a las declaraciones del líder sindical, se difundió por redes sociales que “entre 15 y 20 equipos de torre subirían en septiembre”. Este dato no se pudo confirmar y el mensaje curiosamente fue borrado unas horas más tarde.

En un mundo donde las palabras cambian según el contexto, las señales son los mensajes y Guillermo Pereyra confirmó el cambio de rumbo con nuevos acuerdos. Un cambio en su discurso que pone en evidencia que el recurso Vaca Muerta dejó de ser solo para algunos.