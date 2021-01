Se subasta la arena...

No se sabe el origen de la arena, la empresa que importó ni los motivos por los cuales no pudo formar parte del proceso de fractura de los No Convencionales de Vaca Muerta. Con más incógnitas que información, la AFIP subastará 3.672 toneladas de arena para fracking que se encuentran en la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte, en Ingeniero White, Bahía Blanca.

Se trata de un remate de 14 lotes de arena de fracking que se realizará el próximo jueves 14 de enero en forma online a través de la página de internet del Banco Ciudad. La operatoria está registrada bajo el número de 2.344 y el precio base por cada uno de los 13 lotes de 270 toneladas es de $ 1.797.714, mientras que el único lote de 162 toneladas la oferta base es de $ 1.078.628,40.

La Bauxita Calcinada (arena para fracking) es una roca sedimentaria con contenido de aluminio relativamente alto y se extrae generalmente por un sistema de minería a cielo abierto, aproximadamente de 4 a 6 metros de profundidad.

Según Télam, el precio de la tonelada de arena estuvo por debajo de los U$S 100 durante la pandemia, por lo que la subasta del Banco Ciudad ascendería a U$S 3,3 millones.

Para tener dimensión, un pozo de hasta 1.500 metros de rama lateral demanda aproximadamente 3.000 toneladas de arena; es decir que para los pozos de 3.000 metros de extensión demanda entre 4.000 y 7.000 toneladas dependiendo de la compañía operadora.