Bizzotto: "Es clave quitarle incertidumbre al Brent"

El CEO de Phoenix Global Resources, Pablo Bizzotto, consideró que el principal desafío que afronta Argentina para desarrollar Vaca Muerta es quitar la incertidumbre local en torno al precio del Brent, el petróleo de referencia para el mercado doméstico, para garantizar a los inversores “que van a poder monetizar su producto al valor del momento” en el resto del mundo.

De este modo el directivo opinó sobre un debate del momento, a saber, cómo en el país se generan condiciones para que todo el potencial que ofrece la formación geológica no encuentre obstáculos en torno al precio de comercialización del barril, una variable a la que recurrieron sucesivos gobiernos nacionales para moderar el impacto local de los precios.

“El principal foco de atención para nosotros, como industria, debería ser sacar del dictado de incertidumbre el valor del Brent. Ya su valor internacional tiene una incertidumbre por sí mismo; entonces nosotros deberíamos trabajar en cómo al inversor le damos la certidumbre de que va a poder monetizar su producto al valor del momento”, dijo Bizzotto, uno de los ingenieros con más experiencia en la corta historia de los no convencionales en Argentina, en un diálogo con AM550.

El directivo, ex vicepresidente de Upstream de YPF, consideró que Vaca Muerta ya dejó de lado otros riesgos en la mirada de las petroleras: incluyó en esa lista a progresos vinculados a “cuestiones técnicas, las exigencias del no convencional, hasta el vínculo con diferentes actores, y las incidencias que hemos trabajado con Sindicatos”, sin embargo “realmente el valor y la actividad en el shale se va a multiplicar varias veces como lo necesitamos si realmente nosotros podemos monetizar el producto (petróleo y gas) a los valores internacionales”.

Al hablar de la inversión global de los bloques no convencionales neuquinos, Bizzotto dijo que “ya hace años que las compañías no compiten por la inversión entre Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, entre las cuencas de Argentina, como fue hace mucho tiempo” sino que “las compañías tienen portafolios globales, y si realmente no pueden obtener el valor del producto internacional en Argentina, lo van a tener en otro lado”.

El CEO de Phoenix habló de la operación de la empresa en Mata Mora, el bloque de shale oil en el que la firma adelantará su plan piloto. “Luego de perforar en agosto dos pozos exploratorios, con horizonte en Vaca Muerta, en el área Corraleras”, en cercanías de Rincón de los Sauces, “iremos a Mata Mora a iniciar la primer mitad del piloto que comprometimos para ejecutarse en 5 años,lo vamos a hacer ahora inmediatamente, son seis pozos horizontales”.

Luego de corroborar la productividad, dijo Bizzotto, la empresa continuará "con la segunda fase del piloto, los siguientes 6 pozos que comprometimos, y estaríamos terminando ese piloto en un tiempo muy menor respecto a los 5 años que te permite la ley”.