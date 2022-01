Nación sale en tándem a respaldar la exploración offshore

Luego de las protestas en ciudades costeras de la provincia de Buenos Aires por los permisos de exploración en busca de hidrocarburos offshore (costa afuera), el gobierno nacional salió a fijar públicamente su posición sobre esta variante de la producción de hidrocarburos. Es otro capítulo de las tensiones desatadas tras los permisos otorgados por el ministerio de ambiente a fines de diciembre.

Parte de ese posicionamiento quedó explicitado a través de la vocera presidencial Gabriela Cerruti, quien dijo que en medio de la transición hacia las energías renovables, la mirada del gobierno nacional no es de un “productivismo extremo o del extractivismo a cualquier costo” y que Nación tampoco esta de acuerdo “con prohibir algunas actividades”.

“La crisis climática es una cuestión que ocupa y preocupa al gobierno nacional. Entiende que es un proceso. Nosotros tenemos que llegar a cambios de producción y consumo que van a llevar 20 0 30 años. Mientras tanto, estamos en un momento de transición”, expresó.

Señaló que lo que se busca hacer es “llevar adelante ese proceso de la manera más sustentable y consensuada posible y esto es lo que se hizo con respecto a la explotación offshore".

También el ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, dio a conocer la mirada oficial respecto de la explotación de estos recursos hidrocarburíferos:

"Estamos absolutamente a favor del desarrollo de la actividad petrolera off shore con los resguardos ambientales necesarios. No estamos de acuerdo con el productivismo que se desentiende de la cuestión ambiental y también rechazamos el prohibicionismo”, afirmó.

Cuestionó un montaje que circuló en redes sociales donde se veía a dos jóvenes con manchas de petróleo en sus cuerpos. “Nos parece absolutamente falaz esa imagen que circuló de gente empetrolada en una playa. Esta plataforma está a 300 y 400 km de Mar del Plata. Los riesgos ambientales son muy leves, son manejables. Río de Janeiro tiene plataformas a 200km y la gente sigue yendo a la playa”, planteó el ministro de la producción. “Es absurdo decir que hay un 100% de probabilidad de derrame de petróleo. Lo de Greenpeace es propaganda”, opinó.

Un referente del ala kirchnerista del gobierno nacional que sumó su mirada fue el gobernador Axel Kicillof. “En primer lugar quiero aclarar que el proyecto está en territorio nacional, en el Mar Argentino y no es jurisdicción de la provincia de Buenos Aires”, dijo. “No va a afectar la cuestión visual y es prácticamente imposible que haya un derrame”, sostuvo.

“Para la Provincia, podría ser una actividad económica muy importante. Para los municipios también. Por lo que sé hasta ahora, en el único lugar que perforaron hay 32 mil millones de dólares”. “La cuestión ambiental es importante, hay que asegurarse que estos pozos se hagan con todo el cuidado que haga falta”, consideró.

El 30 de diciembre pasado el ministerio de Ambiente de la Naicón otorgó la autorización para el proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, y presentado por Equinor en sociedad con YPF y SHELL.