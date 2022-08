“Fortín de Piedra ya produce la mitad de lo que produce Bolivia”

(De Mejor Energía).- Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol se mostró optimista sobre los plazos de construcción y puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). “Es una obra clave para el país. Nos va a permitir ahorrar U$S 2200 millones en importación de energía. Este año se importó LNG a un valor de U$S 30/MMBTU, pero el año que viene pagaremos U$S 50/MMBTU. Por esta razón tiene que estar terminado antes del inicio del invierno del año próximo”, aseveró en el marco de AOG Patagonia.

El número uno del brazo petrolero del Grupo Techint, consideró clave el apoyo de los gobiernos provinciales de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires en lo relacionado al otorgamiento de permisos ambientales. También mencionó como un dato crucial resolver el tema de la licitación de válvulas y cómo se compatibiliza con los plazos previstos para la construcción.

Acerca de la política de incentivos para el sector de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta, Markus destacó que “es un buen primer paso y que está en sintonía con los requerimientos de la industria”.

Sobre la construcción de la segunda etapa del GPNK, planteó la posibilidad de crear algún mecanismo público y privado que permite su financiación y conectar las localidades de Saliqueló con San Jerónimo. También se refirió a la idea de revertir el Gasoducto Norte y alimentar así la demanda de la zona del Litoral.

En cuanto al anuncio del Canal Verde para la importación de equipos lo consideró altamente positivo que “estamos trabajando al límite de nuestra capacidad operativa. Si se pretende incrementar la actividad, habrá que importar mayor cantidad de equipos de perforación”.

Destacó, además, la idea del gobierno de reglamentar el decreto 277 que permite acceder a divisas con producción adicional.

En Vaca Muerta, Tecpetrol opera el yacimiento Fortín de Piedra que produce shale gas. “Este año,- explicó Markus- la producción alcanzó en forma constante en últimos tres meses, los 20 millones de metros cúbicos/día de gas natural, casi la mitad de lo que produce Bolivia”.

Y agregó que el año que viene los niveles de producción dependerá de la puesta en marcha del plan de infraestructura para la ampliación de transporte de gas y de la evolución del Plan Gas 4.

No obstante ello, aseguró que Tecpetrol tiene en sus planes aumentar marginalmente un 12% de la capacidad de producción de Fortín de Piedra”.