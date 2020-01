Secuestraron un celular al acusado por el crimen de Luciano

Yereni Fuente denunció que el único acusado por el crimen de su hijo Luciano, de 8 años tenía un celular y un perfil de Facebook, pese a que se encuentra detenido en la U32 de Zapala. Presentó un amparo junto con su abogado y esta tarde, poco antes de ingresar a los estudios de 24/7 noticias , les comunicaron desde la Jefatura que el celular ya había sido incautado. Efectivamente, se lo encontró en la celda del detenido.

Yereni, junto a su abogado César Pérez, relataron en Noticiero Central Segunda Edición, que tras descubrir que el detenido tenía un perfil de Facebook, hizo la denuncia al fiscal de Cutral Co, Santiago Terán. Y pese a que actualmente el perfil en la red social se borró, cuentan con capturas de pantalla que evidencian cómo operaba San Martín con un celular, pese a estar detenido.

“Él no estaba autorizado para manejar este tipo de elemento de comunicación y menos aún para abrir esta red social y tener contacto con la familia. Antes de entrar al estudio –por 24/7 Noticias- me acaban de decir que el celular fue encontrado en la celda. Pero a la mañana cuando fuimos a la Jefatura de Policía, no nos querían recibir la presentación que los padres habían hecho”, relató Pérez. Y agregó: “Todavía no nos han dado explicación. Nosotros queremos fundamentalmente por pedido de la familia de Luciano que se realice un sumario. Si ese celular llegó ahí es porque alguien lo hizo ingresar. Queremos saber si hay complicidad policial”.

El letrado aclaró que a los 15 minutos de denunciar en los medios de comunicación lo que estaba pasado en la unidad carcelaria de Zapala, “aparecieron borradas muchas fotos de perfil que esta persona había abierto y también publicaciones que había realizado”. “Nosotros ya teníamos captura de esta de estas publicaciones. Algo muy importante es que tenía una conexión de Wifi. Eso también está en las capturas de pantalla”, aclaró.

La sospecha y mayor preocupación de la familia del niño asesinado es que teniendo el detenido acceso a un celular, pueda amenazar a los testigos de la causa.

El crimen de Luciano ocurrió en octubre del año pasado, cuando el niño fue alcanzado por una bala perdida, producto de un enfrentamiento entre bandas que dominan el polémico barrio Peñi Trapún de Cutral Co. Diego “Neneo” San Martín es precisamente sindicado como parte de una de las familias antagónicas; la otra se referencia con los Espinoza, entre quienes se encuentra José Luis de 19 años, acusado de matar el 1º de enero de este año, al policía Luis Gabriel Nahuelcar.Respecto a la investigación propiamente del asesinato de Luciano, Pérez adelantó que ya acordaron con el fiscal del caso, Santiago Terán, pedir la ampliación de la prisión preventiva para San Martín como también el plazo de investigación, que vence el próximo 8 de febrero ante las muestras de entorpecimiento que demuestra el detenido.

