Hallaron dos celulares en el pabellón del asesino de Luciano

El viernes pasado, Yereni Fuente y su abogado, César Pérez denunciaron que el único detenido por el crimen de Luciano Fuente, Diego “Neneo” San Martín, se abrió una cuenta en Facebook, teniendo además acceso a internet. Denunciaron la situación en la Jefatura de Policía, y cuando se encontraban en los estudios de 24/7 Noticias, les informaron que el celular ya había sido incautado.

En diálogo con Noticiero Central Segunda Edición, el comisario mayor Néstor Ibañez -a cargo todas las unidades carcelarias de la provincia, incluida la U32 de Zapala donde se encuentra detenido San Martín- confirmó que en la requisa, hallaron dos celulares, además de otros elementos prohibidos.

“Se ordenó una inmediata requisa y control de no sólo las instalaciones donde se encuentra alojado San Martín, sino también de todo el pabellón. Allí se secuestraron varios elementos, además de dos celulares”, explicó Ibañez. Amplió que no se encontraban los teléfonos en la celda sino en el pabellón, precisamente para evitar ser responsabilizados de manera personal, no obstante, se presume que el “uso” es comunitario.

Como medida inmediata, se decidió realizar un control más periódico cada día y estipular que el ingreso de visitas, en el caso de San Martín, corresponda sólo a los familiares más cercanos.

Mirá la nota en 24/7:

El crimen de Luciano ocurrió en octubre del año pasado, cuando el niño fue alcanzado por una bala perdida, producto de un enfrentamiento entre bandas que dominan el polémico barrio Peñi Trapún de Cutral Co. Diego “Neneo” San Martín es precisamente sindicado como parte de una de las familias antagónicas; la otra se referencia con los Espinoza, entre quienes se encuentra José Luis de 19 años, acusado de matar el 1º de enero de este año, al policía Luis Gabriel Nahuelcar. Respecto a la investigación propiamente del asesinato de Luciano, Pérez adelantó que ya acordaron con el fiscal del caso, Santiago Terán, pedir la ampliación de la prisión preventiva para San Martín como también el plazo de investigación, que vence el próximo 8 de febrero ante las muestras de entorpecimiento que demuestra el detenido.