“No se llevó a un policía, se llevó la vida de mi hijo”

Este nuevo año comenzó con una tragedia para la comarca petrolera y para toda la provincia. Gabriel Nahuelcar, fue declarado con muerte cerebral la tarde de este miércoles luego de recibir un disparo en la nunca en la madrugada de este 1º de enero en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co.

Su padre, Luis, habló en la mañana de este jueves con los medios locales, y entre bronca y tristeza sostuvo con firmeza que “este delincuente, que le quitó la vida a mi hijo, yo no soy vengativo, no quiero agregar una tragedia más a mi familia, pero que la va a pagar, la va a pagar”. Luego se quebró y entre lágrimas sostuvo que “esta persona no se llevó a un policía, dejémoslo de lado eso, se llevó a mi hijo, a mi hijo mayor”.

Luis Gabriel Nahuelcar, policía de 27 años, fue agredido por la espalda cuando circulaba en moto por la calle Mitre casi Zapala, donde acudió para verificar si un grupo de personas que intentaban incendiar una obra en construcción.

En la tarde de este jueves trasladarán a Zapala el cuerpo del joven de 27 años, y el lunes se llevara a cabo el velatorio.