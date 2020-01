Prisión domiciliaria para los hermanos que mataron al padre

La jueza de Garantías de Zapala, Leticia Lorenzo, concedió la prisión domiciliaria a los hermanos Fernando y Matías Jara, imputados en el parricidio de su padre Orlando, el domingo pasado. Se alojarán en la vivienda de una amiga de la familia que se ofreció.

Así se decidió este miércoles en una audiencia solicitada por la defensora pública de los hermanos, Natalia Godoy.

La magistrada impuso una serie de restricciones que no podrán eludir, como no tomar contacto con testigos, no salir del domicilio y serán visitados sorpresivamente por rondines policiales.

Pero Godoy, en consonancia con el testimonio de los vecinos de la familia Jara, considera que ni Matías ni Fernando son personas peligrosas y por lo tanto en una próxima audiencia pediría que esas restricciones queden sin efecto.

Matías, de 21 años, y Fernando Jara, de 27, mataron a golpes y decapitaron a su padre, Orlando Jara, un mecánico de 55 años, como corolario de una madrugada de extrema violencia familiar, en la vivienda del barrio Zona 2 de Zapala.

Ambos quedaron imputados del delito de homicidio agravado por el vínculo y les impusieron dos meses de prisión preventiva, que fue revocada por la decisión de la jueza Lorenzo.

Vecinos y conocidos de la familia Jara, se convocaron para esta tarde en la Plaza de los Próceres para expresar el apoyo a los hermanos Matías y Fernando, imputados en el asesinato de Orlando, su padre. En tanto otro grupo de vecinos de Zapala se organizaron para recolectar víveres para ayudar a la familia de los acusados.