Qué dijeron la Policía y el dueño del bar tras la denuncia

Una mujer denunció públicamente a través de sus redes sociales, que su hermano fue agredido en una cervecería de Neuquén y, posteriormente detenido por el personal policial. Indicó que el muchacho se opuso y fue tomado de manera violenta por seis efectivos policiales, subido al patrullero y trasladado a la Comisaría Primera. En este contexto, se supo que fue liberado minutos antes del mediodía de este jueves.

Además, aseguran que amigos y familiares del joven, también fueron tomados por policías para que no intervengan en la detención. Contradictoriamente, mientras la madre del chico gritaba en la calle para que no se lo lleven, uno de los efectivos policiales efectuó un disparo al aire, generando más tensión en el ambiente.

Parte de los hechos quedaron registrados en videos que se viralizaron a través de las redes sociales.

En la denuncia, también aseguran que la persona que discutió adentro con el joven de 21 de años, es amigo de uno de los dueños y que, por eso, no fue agredido.

La versión del dueño de Crafter

Luis Della Cha, es dueño de la Cervecería Crafter, quien dialogó en 24/7 Canal de Noticias y aseguró sentirse extremadamente dolido ante la situación, y aclaró que “nosotros no somos amigos del otro chico que se peleó”. “No tengo idea quién es el otro chico. Todo lo que sé es por las redes”, reafirmó.

Detallando lo ocurrido, indicó que vieron que “se armó un disturbio en la pista de baile y nuestro personal de seguridad intervino, como en cualquier inconveniente”.

“A uno de los chicos lo sacaron hacia adelante. Mi hijo, encargado del bar, trató de convencerlo para que se tranquilizara, pero el chico estaba muy enojado con la otra persona con la cual se peleó. Se ha dicho que es nuestro amigo y no tengo idea quién es. Estamos intentando saberlo. Cuando le dijeron al chico que saliera, no se tranquilizó. La seguridad del bar tiene la orden de no ejercer fuerza, así que llamaron a la Policía”, continuó.

Además, agregó que “el joven se ofuscó mucho y la Policía pidió más colaboración, y todo lo demás lo vimos en redes sociales”.

“Concretamente, dentro del bar, no pasó más que eso. Tuvimos que separar una pelea como corresponde”, agregó y aseguró que tienen cámaras de seguridad, por lo que las filmaciones quedan a disposición para que se esclarezca la situación.

“Nadie se acercó a hablar con nosotros. Seguimos funcionando normalmente. Sabemos que cuando lo quisieron llevar en el patrullero se armó el lío afuera del local”, concluyó.

¿Qué dijo la Policía?

En comunicación con AM 550, el comisario Javier Ayala indicó que no saben qué sucedió dentro de la cervecería de la diagonal, ya que el personal policial no puede ingresar a los bares a menos que se trate de un operativo especial o que sea un llamado de pedido de auxilio.

Continuando con el relato, dijo que fueron advertidos por los dueños del local sobre disturbios generados por un joven de 21 años, quien junto a familiares y amigos, comenzaron a agredir al personal para evitar que éste sea demorado.

Ayala, comentó que, ante la resistencia, “con el uso racional de la fuerza” subieron al joven al móvil policial y lo trasladaron hacia el hospital Castro Rendón para que sea visto por los médicos, dado que había participado de una riña. El comisario, reitera que todas estas medidas “están dentro de la ley y forman parte de un protocolo”.

En este contexto, a la salida del hospital, asegura que el personal se encontró nuevamente con un grupo de entre 30 y 40 personas que comenzaron a agredirlos, otra vez, por lo que dispararon al aire “con cartuchería anti tumulto”. Es decir, se trató del paso previo a dispararles con balas de goma.