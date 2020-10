Posteó en las redes: "Le pegué a mi mujer, se lo merece por puta"

Indignación en Río Gallegos, en las últimas horas se difundió un caso de violencia de género. Le pegó a su mujer y publicó su accionar violento en su facebook.

El hecho ocurrió el jueves a la madrugada. Aunque borró rápidamente su publicación, la familia de la víctima hizo una captura y lo hizo público en los medios locales previo a hacer la denuncia correspondiente. El agresor está prófugo.

Marco y Estefanía que estuvieron de novios 6 años y casados desde hace 10 meses. Ambos tienen tres hijos menores de edad que conviven con ellos. Habían salido por separado, él aseguró que iba a trabajar, sin embargo llegó completamente ebrio; incluso se quedó dormido dentro de un Renault Clio.

En ese momento comenzaron a discutir y la mujer quiso irse en el auto acción que no pudo realizar ya que el agresor se subió al auto y a alta velocidad se dirigió al sector del aeropuerto local. Mientras seguían discutiendo, él la golpeó en el rostro y en el cuerpo: “Me pegó, me tiro de los pelos, me maltrató”, dijo la víctima a La Opinión Austral.

“Esta no es la primera vez que me pega”, aseguró Estefanía que luego de agredirla, dejó el auto y se fue caminando.

La mujer se refugió en su casa y él entró detrás: “Vino, buscó un cuchillo y se fue, me fui a dormir y al otro día a la mañana mi hermana me dijo que realice la denuncia correspondiente".

El usó sus redes y realizó una publicación en la que reconoció haberle pegado a su esposa: “Se lo merece por puta, le reventé toda la cara”, dijo en su muro, “se enojó porque fui a lo de un amigo, mira cómo dejé a mi mujer. Una vez que le levanté la mano, va a ser para siempre”.

Un día antes de pegarle a su pareja, Marco compartió en facebook esta foto “en familia”.

Si bien el posteo duró unos minutos antes de que lo borrara, varios vecinos lograron sacarle captura. Luego, Estefanía radicó la denuncia “por agresión física en términos amenazantes” en la Comisaría de la Mujer y el caso quedó manos del Juzgado de Familia N° 1 de esta capital a cargo de José Luis Cappa. Ella fue revisada por un médico policial que le constató las lesiones.

Unas 72 horas después, el magistrado ordenó la detención del hombre, en un primer momento efectivos se dirigieron a su vivienda y no lo encontraron. Se realizaron varios rastrillajes para dar con el denunciado, de 26 años, por lo que la víctima aseguró estar asustada: "Temo que regrese y tome represalias, sé que su familia lo defendió ante el juez, pero está claro que, si él no me hizo esto, no se hubiera jactado y tampoco desaparecería así".

El posteo donde Marco confesó todo.

Cabe destacar que durante el fin de semana en Río Gallegos se presentaron dos denuncias por violencia de género, una fue la de Estefanía y la otra, el sábado, cerca de las dos de la madrugada, cuando una chica de 20 años llamó a la policía luego de que su ex pareja llegara a su casa del barrio San Benito y la moliera a golpes. Fuentes policiales confirmaron a medios locales que en este caso el hombre, de 29 años, entró por una ventana que no tenía pestillo a la vivienda ubicada en Calle 14, y comenzó a agredir a la joven.