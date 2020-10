Entrevista con un femicida: “Me levanté con ganas de matar”

Él tiene 28 años. Ella tenía 21. Él trabajaba. Ella estudiaba periodismo. Él le truncó la vida.

El 15 de julio se cumplieron 6 años del femicidio de Nicole Sessarego Bórquez, una estudiante chilena que se encontraba en Buenos Aires de intercambio.

Él se llama Lucas Azcona y la asesinó de 11 puñaladas. Fue condenado a perpetua y hace dos años que está alojado en la cárcel de Senillosa, en Neuquén.

¿Por qué la asesinaste?, le pregunté. Con el mismo tono que minutos antes relataba que había un nuevo brote de Covid en el penal, me contestó: “Me levanté con ganas de matar, y maté”.

¿Para vos es normal levantarse un día y tener ganas de matar?, indagué. “No, pero pasaron cosas en la vida. Me pasaron cosas de chico, de chico empecé matando animales”, me respondió.

Cuando en el juicio, el fiscal Ignacio Mahiques pidió que Lucas Azcona fuera condenado con la pena máxima, por el delito de "homicidio doblemente agravado por odio de género y alevosía" (el primero de estas características en el país), el Tribunal Oral en lo Criminal 15 le dio la razón. Entre otros elementos, tuvo en cuenta la evaluación psicológica. Los jueces concluyeron que presenta "una relación conflictiva con la figura femenina" y que ubica a las mujeres en una posición "no válida o minusválida".

Azcona asegura que no la conocía de antes a Nicole. Ella tuvo la fatal mala suerte de cruzarse con este femicida.

En los videos que se aportaron como prueba, se lo ve con un gorro de lana en la cabeza, ropa oscura y una mochila. La interceptó cuando ingresaba al edificio, donde vivía con dos amigas extranjeras, en el barrio de Almagro.

Nicole no alcanzó a defenderse. Le asestó 11 puñaladas en el rostro y el torso. Quedó grabado en las cámaras de seguridad y fue reconocido por una de sus hermanas.

Durante la investigación, los peritos sostuvieron que Azcona "tenía problemas psicológicos, no conocía a la víctima". Actuó como un "psicópata depredador impulsivo".

Azcona nació en San Justo y se crió en Villa Palito, en Buenos Aires, pero tiene tonada del Litoral. Es el mayor de los seis hijos de Roberto. Cuatro son mujeres, la mayor precisamente fue quien lo identificó cuando lo vio en televisión y corrió a contarle a su papá.

“Lucas, ese sos vos, ¿por qué hiciste eso si vos trabajas, vivís solo, vivís bien, no te falta nada, no te falta plata, siempre estuve a tu lado, siempre peleé por vos?”, lo increpó Roberto.

Tenés hermanas ¿qué te dijeron?: “De ese tema no hablamos. La mayor me acompañó a entregarme junto a mi viejo. Yo no me escapé”.

Finalmente lo condenaron bajo el cargo de femicidio impropio, porque no tenía relación con la víctima. Es decir, la asesinó sólo por su condición de mujer. “Gracias a Dios no está loco. Es imputable. Sabía lo que hacía”, dijo a la prensa Shirley Bórquez Cáceres, mamá de Nicole.

Azcona también tiene otros juicios por violación, robo y agresiones. Sin ningún beneficio extra deberá pasar los próximos 30 años en prisión. Hace dos que está en Senillosa, en el módulo 2, desde donde brindó esta entrevista a Mejorinformado.com. Antes, estuvo en el penal de Ezeiza.

¿En algún momento te arrepentiste?: “Actualmente me arrepiento, pero ese es otro tema”.

¿Cómo otro tema?: “Sí, porque yo me hago cargo de lo que hice. El jurado me pudo condenar, pero sabe que no maté por el vínculo. Muchos dicen que se arrepienten y no es así. Yo sentí el arrepentimiento un día, era madrugada del 2018. No me acuerdo bien qué pasó, pero ahí lo sentí. Te tiene que llegar ese sentimiento”.

Él habla de sentimientos.

Y yo sólo puedo imaginarme a la mamá de Nicole.