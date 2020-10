Robaron válvulas a YPF; pagan con donaciones a comedores

Dos hombres que en enero habían sido detenidos por robar válvulas de la empresa YPF en el yacimiento Loma Campana, fueron beneficiados con una suspensión de juicio a prueba por el término de un año. En ese lapso deberán donar 4 mil pesos cada uno a un comedor infantil y presentarse cada cuatro meses ante la dirección de Población Judicializada, además de algunas pautas de conducta.

La fiscal Silvia Moreira y la abogada de la empresa YPF accedieron al acuerdo presentado por la defensa de los dos hombres que estaban acusados del delito de hurto en grado de tentativa.

El hecho ocurrió el 28 de enero de 2020 alrededor de las diez de la noche, en el yacimiento Loma de la Lata que opera la firma YPF. Ambos se apoderaron de doce válvulas de propiedad de la petrolera estatal y las cargaron en un camión. Al momento de intentar salir del yacimiento por un camino alternativo, fueron descubiertos por personal de seguridad, quien llamó a la Policía y logró interceptarlos y detenerlos.

En una audiencia desarrollada por videoconferencia, Moreira sostuvo que ambos hombres no tienen antecedentes penales y fueron acusados de un delito que prevé una pena inferior a tres años, razón por la cual estaban en condiciones de acceder a la suspensión de juicio a prueba por un lapso de un año con las siguientes pautas: no abusar del consumo de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes; fijar domicilio y no modificarlo sin avisar a las autoridades judiciales; realizar una donación de 4 mil pesos cada uno a comedores infantiles; y presentarse cada cuatro meses en la dirección de Población Judicializada para el control de la suspensión de juicio a prueba.

La abogada de la firma YPF brindó el consentimiento para resolver el caso penal de este modo.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, avaló la aplicación de la suspensión de juicio a prueba de ambos acusados, en los términos acordados.