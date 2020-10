Neuquén: Secuestran 700 mil pesos en un allanamiento

Como resultado de una serie de allanamientos realizados por el Departamento Delitos Económicos de la policía de Neuquén, fueron secuestrados más de 700 mil pesos en efectivo, dólares, dos camionetas y un camión en el marco de una investigación por estafa. El hecho ocurrió en la mañana de este martes.

Todo comenzó el pasado 14 de octubre, cuando un hombre oriundo de la localidad de Monte Buey, provincia de Córdoba, denunció haber sido víctima de una estafa en la compra de un camión. El hombre, había viajado especialmente hasta la ciudad de Neuquén en el mes de septiembre, momento en el que mantuvo una reunión con los vendedores, que se concretó en el Puente Carretero.

En esa oportunidad, el damnificado observó el camión y conforme con el producto entregó la suma de 1.250.000 pesos para hacerse del mismo, más otros 25 mil a un presunto gestor. Sin embargo, luego que los "vendedores" manifestaran supuestos inconvenientes en la transferencia, le devolvieron la suma de 360 mil pesos a modo de garantía, para que este retornara a su ciudad de origen hasta que se concretara la operación.

Luego de algunos días en los que la víctima no obtuvo novedades de la compra que había realizado decidió comunicarse vía correo electrónico con la policía capitalina y realizar la denuncia por estafa. En una ardua tarea de investigación, los pesquisas pudieron determinar el posible paradero de los estafadores y en base a ello solicitar las órdenes de allanamiento, que finalmente en la se concretaron en tres viviendas de la ciudad de Neuquén, para no entorpecer la causa judicial no transcendieron las direcciones.

Si bien no hubo personas demoradas, como resultado de las diligencias judiciales, los investigadores lograron el secuestro de casi 700.000 pesos en efectivo, 820 dólares, el camión marca Scania presuntamente utilizado en el ardid, una camioneta Ford Ranger y otra VW Amarok, además de otros elementos de interés para la causa.