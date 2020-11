Robaron el cuerpo de un bebé: "Tiraron a mi angelito"

Una situación en la que se suman sorpresa, indignación y la investigación de un delito tiene como epicentro el Cementerio La Piedad, de Posadas, provincia de Misiones. Un hombre denunció la desaparición de los restos de su hijo que llevaba 17 años sepultado allí.

Rogelio Antonio Ríos, un carpintero de 54 años, dio a conocer el macabro hallazgo con el que se topó cuando se acercó en horas de la siesta hasta el camposanto para dejarle flores a Sergio, su bebé fallecido en el año 20003. El hecho ocurrió el 2 de noviembre el Día de Muertos, sin embargo trascendió en las últimas horas ya que no recibieron respuestas por parte de las autoridades. Ahora, en el lugar donde yacía su bebé solo había un "pozo vacío".

Según explicó Ríos, fue su esposa la que descubrió y le avisó aquel lunes que los restos del hijo de ambos ya no estaban en el cementerio. Ni siquiera estaba su ataúd. En diálogo con el diario Primera Edición, el hombre explicó que las autoridades del cementerio, le dijeron en primer lugar que se había equivocado de parcela y que su bebé yacía al lado de la tumba que estaba excavada. “Cuando llegué al cementerio, los encargados decían que la tumba estaba al lado, que no habían tocado la de mi hijo", explicó el carpintero.

Personal de supervisión del cementerio fue hasta el lugar y realizó otra excavación en la parcela dónde estaría el cuerpo y tampoco había ningún cajón ahí. El carpintero denunció el hecho en la Comisaría 2ª y este martes, Bomberos y efectivos de la Unidad Regional I comenzaron con la recolección de pruebas y evidencias para realizar los peritajes correspondientes.

El juez pidió informes sobre la degradación de los cadáveres, cofres, ataúdes, ropa y otros elementos enterrados. Además, exigirá la remoción del árbol ubicado al de la tumba con el objetivo de ver si hay algún resto del bebé en las raíces. “Espero que no haya sido un show montado ese procedimiento. Ya escuché casos de otras familias que perdieron los restos de sus seres queridos porque los exhuman de esta manera", sostuvo Ríos.

Y por último, con tristeza se lamentó: "El dolor que uno transita es fuerte, no se puede tomar con liviandad. No teníamos ninguna deuda con el cementerio y, además, los cuerpos de angelitos no se exhuman por falta de pago. Lo único claro es que hicieron un hueco nuevo y más profundo y tiraron a mi hijito, para dejar lugar para enterrar a otro cuerpo”.