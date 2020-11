Escobar hoy quiere declarar; acusará a otro del femicidio

La jornada de este miércoles fue contundente, en cuanto información de peritos y forenses sobre cómo fue el femicidio de la adolescente, entonces de 17 años, Cielo López, en Plottier. Hubo datos escabrosos sobre el ataque sexual y posterior agonía y muerte. Y este jueves -una jornada antes de lo previsto- serán los alegatos. Luego, Alfredo Escobar, el único imputado por el femicidio dará su versión de los hechos. Y en ese relato, insistirá con declararse inocente, acusará con nombre y apellido a otra persona y se ubicará en el rol de encubridor, por no haber denunciado lo ocurrido.

La información fue confirmada este miércoles a la noche por la defensa de Escobar (los abogados Elio García y Maximiliano Gómez) quienes no se mostraron del todo de acuerdo con la decisión: “Él va a declarar y dirá que no fue el autor, en todo caso, encubrió al no hacer la denuncia”.

¿Se trata de una persona que en algún momento de la investigación se mencionó?, se les preguntó. “Ha sido vinculada a la causa. No respondemos por lo que diga nuestro cliente, no es nuestra función creerle sino asesorarlo técnicamente y será él quien diga el nombre de esa persona. Esta persona ya estuvo vinculada al caso, anteriormente se la mencionó”, manifestaron.

¿En los peritajes hallaron semen de Escobar, es decir, que en ese momento además había otra persona en el taller?, se indagó. “No, llegó después al domicilio”, explicaron los defensores.

En la instancia de los alegatos, García y Gómez buscarán derribar las pruebas presentadas tanto por la fiscalía -en cabeza de Agustín García- como por la querella, a cargo de Marcelo Henriksen Velazco, basándose precisamente en la teoría de que “no existen pruebas suficientes en contra de Escobar”.

“No se encontró ningún ADN en los vehículos de la familia de Escobar, no hay pruebas contundentes contra Alfredo. Se mencionó un arma utilizada en el taller para el golpe, pero no pudieron vincularla con el imputado. También hablaron de las zapatillas que encontraron en el taller, pero aparecen otros patrones que no corresponden a Escobar”, aseguraron los letrados. Desde su punto de vista, incluso, los dos testimonios aportados en la jornada no perjudicaron al acusado, al contrario.

“El primer testigo -amigo de Escobar- informó cómo era Alfredo, que tenía varias novias, pero eso no es ningún delito. Dijo también que consumía cocaína, lo cual no es delito y que cuando consumía no se ponía violento, sino que se quedaba quieto”, detalló el abogado Maximiliano Gómez. Y agregó: “La segunda testigo, Gabriela Lacosta, comentó que Alfredo no era violento, sólo dijo que al finalizar la relación tuvieron una discusión fuerte, pero no lo denunció por violencia de género sino por robo”.

A la espera de la jornada definitoria, este miércoles lo cierto es que tuvo peso la reconstrucción revelada por el personal de la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial. El informe arrojó que “la víctima fue golpeada mortalmente en el patio, arrastrada inconsciente hasta el baño de la obra en construcción en el fondo del predio donde se la dejó agonizar y allí mismo ocurrió el desmembramiento”. Y entre los resultados de los peritajes se destacó la sangre identificada con el ADN de Cielo en el cuchillo, tipo Tramontina, tirado en el río Limay, lo mismo que las zapatillas y la herramienta secuestrada en el taller de Escobar, pegado a su casa particular. “Es cierto, la fiscalía secuestró esa herramienta, pero nunca pudo demostrar que había ADN de Escobar”, insistieron los defensores.

Este jueves cuando se conozcan los alegatos de las partes, se definirá si hasta acá hubo sólo estrategia discursiva o realmente pesan las pruebas. Está previsto que alrededor de las 12 horas y sino da marcha atrás, Alfredo Escobar cuente por primera vez, su versión de lo ocurrido el fatídico 13 de setiembre de 2019. Dos días después, fue hallado en partes, el cuerpo de la adolescente en una zona conocida como Los Espigones, en Plottier.