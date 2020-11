Caso Cielo: los dos testigos del acusado, lo perjudicaron

La defensa de Alfredo Emilio Escobar presentó sus dos únicos testigos para el juicio, luego de desistir de otros dos. Ambos prefirieron mantener en reserva su imagen e identidad “por temor a represalias”. Un amigo lo consideró “muy mujeriego” y mencionó su problema de “adicción a la cocaína”. Luego una ex novia lo tildó de “machista” y lo acusó de haber entrado a su casa por la fuerza, haberle robado dinero y golpeado con una trompada a una amiga suya.

Los abogados Elio García y Maximiliano Gómez, quienes adelantaron que Escobar declarará luego de la producción de los alegatos, desistieron del testimonio de Matías y Daniel Lozano –los propietarios de la carnicería saqueada e incendiada-, y confirmaron el de un amigo y una ex pareja.

El primero, que pidió que no se divulgue su imagen no su identidad, se refirió a Escobar como “muy mujeriego”, que tenía “una novia distinta cada semana”, y señaló que en público “tenía buen trato”, pero “puertas adentro no sé”.

También hizo referencia al consumo de cocaína. “Traté de que deje la cocaína, pro no pude; cada vez que consumía se quedaba callado, entonces yo me iba y volvía al otro día cuando ya estaba bien”, señaló. También comentó que era frecuente que concurran a la zona de los espigones –en el río Limay en China Muerta- “a comer asados”.

-¿Conoce a los Lozano?, le preguntó el abogado.

-Sí, por drogas y robos, respondió al final de su declaración.

Un rato después, la defensa presentó el testimonio de una joven, también bajo reserva de imagen e identidad, ex novia del imputado.

Dijo que trabajaba en un bar y que Escobar “era muy celoso”, a tal punto que “tuve que renunciar a mi trabajo”. Esa mañana “cuando llegué a mi casa me encontré con la puerta destrozada y con el faltante de dinero que tenía para pagar el alquiler”. Era el 6 de enero de 2019 y la denuncia quedó radicada en la comisaría séptima.

Relató que acompañada por una amiga fue hasta Manuel Estrada 60 –la casa de Escobar- para recriminarle por esa intrusión en su domicilio. “Me recibió el padre y atrás apareció él. Forcejeamos y me cortó una mano con el portón y a mi amiga le pegó una trompada”.

-¿Era machista?, le preguntó el fiscal Juan García.

-Era muy machista, respondió la joven.