"Anda a laburar la c... de tu madre": le robó y ella lo molió a golpes

Lejos de asustarse, una joven impidió que le robaran el celular en pleno centro de Mar del Plata. Lo corrió, lo alcanzó y lo golpeó. La secuencia fue filmada por los testigos. "Sé pelear, me sé defender, hice muchos años artes marciales", contó a medios locales.

El hecho ocurrió este martes a la tarde, sin embargo la propia víctima del robo lo difundió en las últimas horas en sus propias redes sociales. Todo comenzó cuando el ladrón le arrebató de la mano el teléfono y comenzó a correr Diagonal Pueyrredón y Belgrano. La joven comenzó a gritar y con la ayuda de las personas que estaban en el lugar lo detuvieron y comenzaron a golpearlo.

"No roba más", se escucha decir a la muchacha luego de reducir a golpes al ladrón con la ayuda de un grupo de repartidores de Pedidos Ya. Al difundirse rápidamente los videos de los "espectadores", decidió publicar los videos del hecho en su cuenta de Instagram: "Te quiero muerto, basura. Laburo todo el día para que este gato me venga a robar. gil, te rompimos la cabeza. Me arrepiento de no haberte matado".