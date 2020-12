Quiso matar a tiros a su pareja tras el festejo de Navidad

“Tomó un arma de fuego, agarró del cuello a la víctima -quien se encontraba en la cocina- la apoyó contra la pared y con clara intención de darle muerte le disparó en al menos tres oportunidades directamente, no logrando consumar su designio por razones ajenas a su voluntad, ya que las balas no salieron”. Así describió la fiscal Marisa Czajka el intento de femicidio ocurrido en la mañana de Navidad en Cutral Co, por el que el imputado permanecerá dos meses detenido con prisión preventiva.

El episodio se registró entre las 7.50 y 8.50 del 25 de diciembre en una vivienda ubicada en la intersección de 9 de Julio y Mitre de Cutral Co.

Allí vivía una pareja que había salido a festejar la nochebuena a otro domicilio. Al regresar, ambos tuvieron una discusión que fue creciendo en intensidad y agresividad, hasta que en un momento dado el hombre –J.N.H- tomó un revólver, puso a la mujer contra la pared y gatilló tres veces. Algún problema en el arma impidió que se produjeran los disparos, por lo que la mujer logró zafar y pedir ayuda a sus vecinos.

De inmediato aparecieron dos hombres que no dudaron en calmar al violento a los golpes. Cuando llegó la Policía J.H.N se desprendió del arma. Quedó detenido y la mujer radicó la denuncia correspondiente en la comisaría.

El expediente pasó manos de la fiscal Czajka quien este lunes realizó la audiencia de formulación de cargos por tentativa de femicidio. Le imputó homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.

Como medida cautelar la fiscal del caso solicitó que el imputado quede detenido con prisión preventiva por el plazo de dos meses. El pedido estuvo fundado en la eventual obstaculización de la investigación por parte del acusado y en el riesgo hacia la integridad física de la víctima y su familia.

La jueza de garantías a cargo de la audiencia dio por formulado los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. En cuanto a las medidas cautelares dispuso que el imputado quede detenido con prisión preventiva por el plazo de dos meses.