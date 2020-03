Violencia de género: "La justicia te entrega en bandeja"

Susana vive con miedo. No sólo le teme a su ex pareja sino también a la justicia que pese a tres denuncias realizadas contra él por violencia de género, todo quedó en la nada. Tiene 20 años y una pequeña, hija del agresor.

La joven de Huinganco tuvo que recurrir a las redes sociales para que la Justicia reaccione de una vez y tome cartas en el asunto. Comenzó el año pasado con una denuncia por lesiones leves, a los doce meses otra más por amenazas y la última, este jueves, el victimario directamente alcanzó a toda la familia. Su ex esposo, padre de su hija de 2 años y medio, ingresó a la casa, atacó a su hermana y le destrozó el vehículo.

CRÓNICA DE UN CASO DE INACCIÓN TOTAL DE LA JUSTICIA, NUEVAMENTE EL OJO EN EL NORTE NEUQUINO

El 1ro de enero del 2019 realizó la primera denuncia por lesiones graves en el Juzgado de Paz en la localidad de Chos Malal, por eso mismo, el Juez de Familia, Carlos Choco dictó medidas cautelares que regían hasta noviembre de ese año. Lejos de vivir tranquila junto a su pequeña, la víctima recibía constantes amenazas por parte de su ex a travéz de mensajes por WhatsApp: "Te juro que te voy a matar con mis propias manos. Ojalá que me lleven preso antes que me mande una cagada. Vamos a terminar con esto de una puta vez y a la mierda todo estoy re podrido estoy chapita ya", recordó angustiada en dialogo con el Noticiero 24/7 Noticias 2da Edición.

Nuevamente recae sobre el denunciado una cautelar que duró solo cuatro meses, ya que este jueves se acercó al domicilio de Susana en el cual vive con su hija y su familia, "eran las 4 de la mañana como no pudo agarrarme me destrozó el auto, en ese momento se asomó mi hermana a la ventana y le tiró un piedrazo y se fue. La policía llegó una hora después", contó con rabia y desesperación.

Luego de que la publicación se hiciera viral, la policía detuvo al agresor y lo dejó libre a las cuatro horas con una custodia ambulatoria por 30 días. Mientras que las víctimas, Susana y su hija, sólo estuvieron con un custodio policial hasta este martes al mediodía.

"Hace más de un año que pido ayuda, tres denuncias, dejas todo en manos de la justicia y te terminan matando. Al juez que lleva mi caso lo vi una sola vez, es el mismo que se llevó tres vidas, como la de Karina y Valentina Pablaza, él era el magistrado a cargo", afirmó y con la voz quebrada aseguró que "no sólo te mata el tipo sino también te termina matando la justicia, en vez de ayudarte, de darte una mano te entregan en bandeja".

El 20 de noviembre del 2018 miembros del Jury resolvió la destitución del cargo del Fiscal Ricardo Videla y la suspensión por 60 días del Juez Carlos Choco tras el doble femicidio de Las Ovejas. Carina Apablaza y su hija Valentina fueron ultimadas por Lorenzo Muñoz, ex pareja de la mujer, el 22 de febrero de este año. Pese a las innumerables advertencias del peligro en el que se encontraban, se concluyó que “no fueron escuchadas”.