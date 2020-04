Neuquén Alerta, rescató a una víctima: “Me cortó los brazos"

Nuevamente la ciudad de Neuquén fue escenario de un caso que involucró en menos de 24 horas un abuso sexual, una pelea, un ataque a piedrazos y el dramático pedido de ayuda de una joven por medio de un papel escrito a mano para que la rescataran de la violencia a la que era sometida por su pareja.

Todo comenzó la madrugada del jueves pasado en una casa del barrio San Lorenzo. Allí, una mujer de 20 años hizo un llamado a la policía para denunciar que dentro de su vivienda dos hombres se habían trenzado en una violenta pelea. Según relató a este medio el comisario inspector, Dante Catalán.

"Efectivos de la Comisaría 16 llegaron al lugar, la joven les explicó que uno de ellos la había manoseado y que el otro, en defensa de la joven, comenzó a pegarle", agregó Catalán y confirmó que el supuesto agresor fue detenido, sin embargo fue liberado horas más tarde pesándole en él causa abierta por abuso.

El acusado de haberse aprovechado de la joven volvió al lugar y junto a su hermano comenzó a arrojar piedras contra la casa, en una suerte de venganza por todo lo que había ocurrido horas antes.

"Al parecer, no le había gustado que la joven de 20 años lo hubiese denunciado por abuso y no tuvo mejor idea que iniciar un ataque con piedras y otros proyectiles. Tras algunos minutos, otra vez hubo un llamado al 911 y nuevamente el joven fue detenido, acusado esta vez del delito de daños a la propiedad”, detalló el comisario inspector.

Quien se acercó hasta la comisaría para radicar la nueva denuncia fue la dueña de la casa, una mujer de 25 años que también es pareja de la joven que había sido abusada sexualmente en la madrugada y con la que, además, convive. Fue en esos minutos que se descubrió que detrás de todo se escondía una situación aún más brutal. "La chica de 20 años aprovechó que estaba sola y le hizo llegar a su vecina un desesperado pedido de auxilio para que la rescataran", dijo Catalán.

Fue a través de una pequeña nota escrita a mano en un trozo de papel con un mensaje desgarrador: “Por favor, me llamaría al 144. Ayer me cortó los brazos. Ya no puedo más. Por favor, yo me quedé sin celu”, escribió la joven como pudo. Cabe aclarar que la mujer se refería a la línea provincial 148, que atiende puntualmente en Neuquén los casos de violencia de género y doméstica. La vecina, que recibió el papel entre las rejas, comprendió la situación y se comunicó inmediatamente.

Personal de la Fiscalía de Violencia Doméstica y de Género se hizo presente en el lugar y finalmente rescató a la víctima. Cuando llegaron, observaron además que la pareja vivía con un nene de dos años, hijo de la mujer de 25.