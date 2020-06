Cutral Co: Los ladrones no le dejaron ni las hamburguesas

Un repartidor de comidas de la localidad neuquina de Cutral Co fue asaltado a mano armada por cuatro sujetos. El hecho ocurrió el pasado lunes por la noche en el barrio Pampa. El trabajador del delivery había sido citado a una casa en calle Zapala, pero no encontró a nadie en el domicilio. Cuando se estaba por retirar, lo encerraron, apuntaron y le quitaron todo lo que tenía, pero por suerte no lo lastimaron.

Noticias Relacionadas Armados con gas pimienta, robaron un auto

La víctima trabaja en el reparto de comidas de una rotisería de la ciudad y fue citado a la vivienda para entregar cuatro hamburguesas y dos gaseosas. Llegó al lugar, tocó bocina y esperó unos minutos, pero como nadie salió, decidió regresar. En ese momento fue detenido por una persona que se paró delante de su moto, mientras que otro se acercó con un arma de fuego y lo hizo agachar la cabeza mientras descendía del rodado.

El comisario Ariel Pereira comentó al respecto que "otras dos personas salieron de una camioneta tipo estanciera, aparentemente también armados” y le quitaron su mochila y la comida dentro del baúl de reparto. Antes de irse, le quitaron la llave de la moto y lo dejaron solo. El repartidor caminó algunos pasos siguiendo el camino de la camioneta y recuperó sus llaves a pocos metros, tiradas en la calle. Finalmente se fue y unas horas después radicó la denuncia.

Pereira remarcó que hay datos que permanecen bajo investigación y que "en la zona del robo hay cámaras que podrían aportar datos de interés para dar con los autores".

Fuente: Cutral Co al Instante.