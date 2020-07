La chica desfigurada era hostigada desde hace tiempo

Nicole tiene 17 años. Ese día, el del Amigo, estaba acompañaba por Julieta y Nadia, ambas un año más grande. En el mismo grupo también estaba un joven de 20 años. Todos en Piedra del Águila, una localidad muy pequeña, se conocen desde la escuela. La mayoría transitó el mismo camino desde el nivel primario. Todos habían advertido más de un gesto de parte de él que hablaba de una violencia contenida, de una agresión verbal y gestual casi permanente, que en algún momento estallaría. Sin embargo, no les sorprendía. Estaba naturalizado. Hasta que se conoció la brutal golpiza que recibió la adolescente, ante decenas de testigos y con total impunidad el 20 de julio pasado. Este martes a la tarde, por primera vez, la comunidad salió a las calles a reclamar justicia.

Los vecinos de Piedra del Águila están atemorizados. Sobre todo, las jóvenes. La golpiza, que la propio Nicole denunció en las redes sociales, tuvo el efecto de un sopapo masivo. “Suena violentamente irónico, pero fue así, como un sacudón, una cachetada. Y empezamos a darnos cuenta de otros hechos, que alguna vez alguien vio o escuchó, pero nadie dijo nada”, comentó una adolescente, a una de las asistentes que trabaja en la red de violencia interinstitucional. De pronto, surgieron a borbotones ejemplos y situaciones claras, pero hasta ahora, “nadie” las había denunciado.

“Él no tiene antecedentes policiales, pero ahora surgieron elementos que permiten inferir que, si bien eran todos amigos, por un lado, naturalizaban los modos agresivos y por el otro, puntualmente con la víctima de la golpiza había alguna situación no resuelta o de conflicto”, contó a este diario una fuente del área de salud, que trabaja codo a codo con la red de violencia. Las situaciones descriptas por varias amigas de Nicole son aterradoras: “Él cuando la veía en la calle, le tiraba el auto encima. Si andaba en la moto, hacía lo mismo”. Otra relató: “En una oportunidad, la quemó con un cigarrillo, siempre la hostigaba, pero no nos habíamos dado cuenta de la gravedad”.

Ahora, con todos estos elementos puestos en palabras, los antecedentes pesarán diferente. Por lo menos, sobre esa línea está trabajando la fiscalía, con asiento en Villa la Angostura. También en la investigación inicial surgieron elementos de un entorno familiar duro, donde el joven habría sido testigo y víctima de esa violencia. “Son tres hermanos, la mayor vive en Neuquén, y él vive con su madre y su hermano más chico en Piedra del Águila. Todo el círculo es complicado y se viene asistiendo en ese sentido”, trascendió de los técnicos que intervienen en el caso.

Mientras la investigación judicial avanza, el muchacho se encuentra detenido en la comisaría local. Mientras tanto, Nicole sigue internada sin poder ser trasladada a la ciudad de Neuquén para tratar las graves heridas, porque a raíz del temporal la ruta se encuentra cortada. Su madre la acompaña sin despegarse de su lado, aún en estado de shock.

“Imanol. A me persiguió hasta alcanzarme. Me tomó por los pelos y estampilló varias veces mi cara contra el piso. Me arrastró por la calle, me pegó patadas en varias partes del cuerpo y hasta en la cara. Me dejó fisuras en la frente, la nariz y en los labios. Me dejó tirada en la esquina de su casa con la cabeza y el rostro ensangrentado”. Así relató Nicole su calvario, en las redes sociales.

La población de Piedra también está aturdida. Por las mismas condiciones climáticas, desde el lunes a la siesta que están sin luz. Pero pese a la lluvia y a la nieve, un centenar de personas se movilizó para pedir justicia. Muy pocos a pie, la mayoría en una improvisada caravana de autos, fue hasta la comisaría, reclamó en la puerta y luego pasó por el hospital, para darle fuerzas a la adolescente internada. También estaban esas dos amigas que fueron testigos de la golpiza y también resultaron lesionadas. “Hoy fue ella, mañana podemos ser nosotras. Queremos justicia”, dijeron, abrazadas y rompiendo en llanto.