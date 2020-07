Desfiguraron a golpes a una chica en el Día del Amigo

Una joven de la localidad de Piedra del Águila fue brutalmente golpeada durante un festejo del Día del Amigo y, debido a la gravedad de las lesiones, espera ser trasladada a Neuquén para ser sometida a una cirugía hasta que mejoren las condiciones climáticas, debido a la nevada que complica el tránsito desde esa ciudad a la capital. Este miércoles habrá una marcha en la plaza San Martín para reclamar justicia.

El episodio se conoció a través de la publicación que la víctima hizo en su cuenta de Facebook, y en la que identificó a al presunto autor de la golpiza.

De acuerdo con lo informado, el episodio ocurrió el 20 de julio por la noche y al cabo de una reunión para festejar el Día del Amigo.

La joven publicó fotografías mostrando su rostro desfigurado, acompañadas de un dramático relato:

“I.A (las iniciales del presunto agresor) me persiguió hasta alcanzarme. Me tomó por los pelos y estampilló varias veces mi cara contra el piso. Me arrastró por la calle, me pegó patadas en varias partes del cuerpo y hasta en la cara. Me dejó fisuras en la frente, la nariz y en los labios. Me dejó tirada en la esquina de su casa con la cabeza y el rostro ensangrentado”.