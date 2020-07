Impactante golpe comando en una casa, quedó filmado

Una familia vivió una noche de terror cuando tres delincuentes entraron a su casa, ubicada en Moreno, en el conurbano bonaerense. Días atrás habían sacado un préstamo para pagar deudas, y este grupo comando fue en busca de ese dinero.

En medio de un clima tenso y violento, les robaron toda la plata. Los amenazaron con un destornillador y estaban armados con una “escopeta tumbera”.



El asalto quedó registrado porque la vivienda tiene cámaras de seguridad. En las imágenes se ve el accionar de los criminales: primero agarran al dueño de la casa, luego se los ve en el comedor donde se encuentra una mujer con un bebe en un cochecito y una menor.



Se logra ver como la mujer sufre una crisis de nervios y los ladrones le piden al marido que la calme, mientras seguían buscando el dinero.



"Ellos querían plata. Gritaban 'dame los dólares y las alhajas' contó una de las víctimas.



La familia no se resistió al ataque y les dieron todo lo que tenían. No se sabe si alguien pudo entregarlos, porque solo los dueños de casa sabían del préstamo solicitado. Hasta el momento los ladrones no fueron identificados ni detenidos.