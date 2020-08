Acoso y engaño para “levantar” chicas en Neuquén

Primero, le ofreció ser promotora a secas, por 700 o 1.000 pesos la hora. Como no prendió el anzuelo, subió la apuesta: “si sos simpática pueden llegar a pagarte hasta $1.500”. Mientras, tanto la joven de 23 años, seguía presurosa caminando, tratando de zafar de la incómoda situación. No contento, el hombre continuó: “la empresa se hace cargo de la manicura, peluquería, zapatos e incluso ropa interior”.

“Este hombre me sigue diciendo que también tienen médicos por si las chicas necesitan algún retoque estético”, denunció la joven en su cuenta de Facebook, quien recordó que el hombre además invocó a una concesionaria para los trabajos: Busin Motos. “Cuando llegué a casa llamé para preguntar si estaban buscando promotoras, y me lo negaron rotundamente”, contó.

Este es su relato:

“Hoy a la tarde (por el miércoles) alrededor de las 17:30 hs aproximadamente en la calle Chiarandon y Loncopué, barrio Belgrano, me paró un hombre de unos 40 o 45 años aproximadamente, haciéndose llamar Gustavo González. Pelo canoso, alto con campera gris y verde . Que se manejaba en una moto 150 negra, llevaba un casco negro con detalles rojos .

Para al lado mío y me pregunta por la calle Amaranto Suárez a la cual yo le ubico dónde queda y el me comenta que buscaba a una chica para ofrecerle trabajo de promotora, al cual yo respondo que no sabía a quién buscaba y el me ofrece ese mismo trabajo a mí . A lo cual yo le respondo que no necesito el trabajo y el insistente me comenta que busca chicas para hacer el trabajo de promotoras para la empresa Busin Motos.

Comienza decirme que la empresa ofrece un pago de $700 y $1000 por hora y sos atenta o simpática con el cliente te pueden llegar a pagar $1500 o más .también agrega que la empresa se hace cargo manicura, peluquería , zapatos e incluso ropa interior .

Yo al querer dar el corte a la charla porque no me interesaba el trabajo y me parecía sospechoso el hombre seguía insistente y no me dejaba avanzar. Me sigue haciendo preguntas de que si soy tímida porque si era así no servía para el trabajo, también me comenta que la empresa "supuestamente no hace publicidad de la búsqueda de trabajo por la pandemia" (lo que me sigue sonando raro). Este hombre me sigue diciendo que también tienen médicos por si las chicas necesitan algún retoque estético.

Logré liberarme de la situación, volví con miedo a mi casa de que no me este siguiendo y me comuniqué con la empresas que el me nombró y la repuesta que obtuve fue que ellos NO ESTÁN TOMANDO PERSONAL DE NINGÚN TIPO. Esta situación me resultó incómoda y súper rara, volví con miedo a casa y por eso decidí hacerlo público!. Porque hay gente que por necesidad cae en este tipo de trampas y pasa información personal.

CHICAS ESTÉN ATENTAS Y TENGAN CUIDADO!!!