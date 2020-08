Fue a la guardia por dolor de muelas y murió

Raquel Muñoz tenía un intenso dolor de muela y es por eso que decidió acercarse a la guardia del Hospital de Comallo. Como sucede en estos casos se le indicó un antibiótico para calmar el dolor. Al momento de disolver ese antibiótico en lugar de usar agua destilada o suero fisiológico, se usó una ampolla de cloruro de potasio. Esto le provocó un paro cardíaco que terminó con su vida.

El abogado de la familia, Alejandro Pschunder confirmó a Bariloche 2000 que se determinó que la muerte de Muñoz fue por un paro cardíaco y no por un shock anafiláctico. Señaló que se confundieron y disolvieron el antibiótico inyectable en cloruro de potasio.

El médico, que no estaba presente en el hospital, indicó un antibiótico y al momento de disolverlo, en lugar de usar agua destilada o suero fisiológico, lo disolvieron con una ampolla de cloruro de potasio lo que provocó un paro cardíaco

“Está prácticamente probada la impericia y negligencia por parte de la persona que aplicó la inyección a la señora Muñoz, que tenía un problema de dolor de muelas y una receta de un medicamento que le había dado el odontólogo que no fue lo que se le aplicó", dijo Pschunder.

"No se murió por un edema de glotis, se le paró el corazón directamente", sostuvo el abogado

Ahora buscan establecer las responsabilidades del personal de salud que atendió a Muñoz. No se sabe si quien la atendió es enfermero o ayudante de enfermería. Pschunder comentó que si es ayudante no está autorizado a ninguna intervención de este tipo y esto podría involucrar al médico.

Pschunder destacó el trabajo de la fiscal Betiana Cendón, dado que están secuestrados todos los elementos y se consiguió un laboratorio para determinar lo que había en la jeringa y los frascos. Una vez hecha la pericia viene la segunda parte que es la de la imputación o responsabilidades, como saber si es enfermero o no.

Fue un descuido inaceptable y hoy tenemos estas consecuencias gravísimas, son cosas que no pueden pasar, vos no podés ir por un dolor de muela y terminar muerto

"Esto hace responsable a la provincia, porque es un hospital del Estado", sostuvo y lamentó que "es increíble que una persona con un dolor de muelas la terminan matando por no leer lo que están administrando".

Aclaró que según los protocolos de salud no cualquiera puede administrar cualquier cosa. "El que lo dispuso fue el médico que estaba de guardia en su casa con un handy", manifestó y agregó que en realidad en la Línea Sur no hay médicos que quieran cubrir cargos, como lo muestra el hecho de que "el director del hospital es un médico venezolano de 24 años. No es que hay mala voluntad, no hay personal idóneo, todo justifica la pandemia", sostuvo.

El abogado explicó que esto entra dentro del homicidio culposo, que prevé una pena que no es de prisión efectiva salvo que tuvieras antecedentes penales anteriores. "Por eso no hay nadie preso, no es que la justicia no esté trabajando", afirmó.

