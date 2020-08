Violento asalto a un taxista en Cipolletti

Un taxista fue brutalmente atacado y tuvo que ser hospitalizado por los golpes recibidos. El violento asalto se produjo en el barrio 10 de Febrero de Cipolletti y se desconoce si los atacantes lograron apoderarse de la poca recaudación que tenía el chofer.

Según la poca información que se conoce, dos delincuentes solicitaron un móvil de la empresa Servi-Taxi en el barrio 10 de Febrero. Una vez sentados en el asiento de atrás, le manifestaron al chofer que debían ir a la toma 2 de Febrero para buscar a su novia que tenía que llevarla al Hospital. Una vez allí, los pseudos pasajeros evidenciaron sus verdaderas intenciones, uno de ellos atacó al taxista por la espalda. Desde el asiento de atrás le cruzó un cinto de cuero por el cuello y comenzó a ahorcarlo.

Al mismo tiempo apareció un tercer delincuente que abrió la puerta del conductor y comenzó a golpearlo con un hierro en la cabeza, brazos y piernas, provocándole heridas importantes al chofer que cayó tendido rápidamente. Luego del hecho los tres atacantes escaparon del lugar.

Con las pocas fuerzas que tenía, la víctima logró comunicarse con la base y desde allí se dio aviso a la policía, que llegó al lugar luego de algunos minutos. También fue convocado el personal de Salud que llegó al lugar para atender al chofer herido. Si bien tenía golpes en la cabeza con importantes hemorragias, las heridas no eran de gravedad y quedó internado en observación.

El subcomisario Gustavo Ruiz de la Unidad 45 de Cipolletti confirmó que el hecho sucedió cerca de las 2.30 de la mañana y aunque se montó un importante operativo, no pudieron hallar a los delincuentes. Tampoco tienen información precisa de lo robado, ya que el chofer estaba herido y fue trasladado por la ambulancia al Hospital. "Su estado de no salud no era grave, de todas maneras quedó internado en observación y cuando sea dado de alta deberá ratificar la denuncia en la comisaría", explicó.