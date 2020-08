Lo que resta investigar del femicidio de María Marta

El bestial femicidio de la arquitecta María Marta Toledo parece estar esclarecido. La fiscalía se mostró muy sólida con las pruebas que acopió en un corto tiempo y que mostró en la formulación de cargos como para afirmar, en esta etapa preliminar, que Rodolfo Fabián Lucini fue el autor. Pero aún restan pericias y profundizar en alguna línea de investigación.

En el interior de la camioneta Chevrolet S-10 secuestrada, se encontraron manchas de sangre que el primer reactivo determinó que es humana. Según afirmó la fiscal María Eugenia Titanti, algunas fueron observadas a simple vista y otras salieron a la superficie mediante la aplicación del método “bluestar”. Había manchas en el habitáculo y en el matafuego de la camioneta. Esas muestras fueron levantadas y serán sometidas a la pericia de ADN para confirmar que esa sangre pertenecía a la víctima.

Otro de los aspectos que resta profundizar de la investigación es determinar cuál fue la escena del homicidio. En principio, por las evidencias encontradas, todo indica que habría tres: una primaria dentro del rodado, una secundaria fuera de la camioneta, y una tercera, la del descarte del cuerpo en el canal de riego.

La fiscal indicó que también se continuará con el análisis de los videos de las cámaras de seguridad. Se dijo que las imágenes muestran con nitidez los detalles de la camioneta, como por ejemplo las calcomanías pegadas en la luneta y el parabrisas. Son las imágenes de las cámaras ubicadas en cale 1 y la ex ruta 234 y la del barrio privado Los Olivos. De la misma manera, la fiscal anticipó que se realizara una revisión integral de videos de seguridad de la ciudad de Neuquén de los días previos a la desaparición de la arquitecta –el 29 de julio-.

Hasta el momento sólo se ha esbozado un posible móvil del femicidio. No hubo ataque sexual, se confirmó en la autopsia. Pero la pregunta inevitable es ¿por qué decidió matarla y encima con tanta saña?.

La fiscal contó que Lucini le habría propuesto un negocio –comprar camionetas de rezagos petroleros-, pero María Marta no lo aceptó porque no estaba de acuerdo con afrontar una inversión que suponga algún riesgo. Tal vez tenga algo que ver que Lucini no cuente con buen concepto financiero en la página de Banco Central por un cheque rechazado como antecedente, o que figure en el registro de deudores morosos de alimentos y le impida tomar créditos.

De todas maneras, para la investigación establecer el móvil es una cuestión secundaria.

La desaparición de María Marta Toledo fue denunciada a las 17.05 del 30 de julio en la comisaría 5 de Centenario. Sus amigas señalaron que su teléfono celular no registraba actividad desde las 15 del día anterior.

Su cadáver, con el cráneo destrozado a golpes, fue encontrado el 31 de julio, pasado el mediodía, en calle 4 bis al final, en la zona rural de Centenario, dentro de un canal de riego.