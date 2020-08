El docente que hacía tríos y violaba alumnas

Pasaron dos años en que el docente Joaquín González, de 29 años, del norte neuquino, fue denunciado por siete menores de edad por abuso sexual. Seis de las víctimas concurrían al mismo establecimiento escolar donde el acusado daba clases.

Escuela Primaria Nº28 - Lugar dónde Joaquín González se desempeñaba como docente.

Tal como mencionó este medio, el pasado 17 de julio, el ahora ex maestro fue condenado a seis años de prisión efectiva. Luego del acuerdo entre fiscalía, las víctimas y sus familias. "Se llegó a esto porque muchos de los padres y las niñas ya estaban agotados de la revictimización. Hasta una madre con una de las niñas violadas, menor en su momento, se fue a vivir a Chos Malal, por el daño que le hizo esta lacra", informó a la redacción de mejorinformado.com, el padre de una de las víctimas.

Los padres de una de las niñas, descubrieron el accionar del abusador, luego de leer los mensajes de texto que le enviaba a su hija: "Eran de alto contenido sexual, fotos, videos hasta la ´invitó´ a mi nena a hacer un trío con ella y su amiguita" , manifestaron con impotencia la familia de una de las víctimas.

Dicha situación sucedió en el año 2018 e inmediatamente dialogaron con su hija y allí descubrieron lo peor: Varias menores eran sometidas sexualmente por este "profe", que las engatusaba y llevaba a "La madre Patria", más conocido como el mirador en Andacollo; "las amenazaba y les decía que si no tenían sexo con él las iba a dejar tiradas ahí".

Luego de hacer la denuncia correspondiente, varias menores pudieron contar la pesadilla que les hizo vivir González en los años 2012, 2017 y 2018.

Luego de que efectivos policiales allanaran su vivienda (vivía con sus padres), encontraron material explícito con pornografía infantil: más de 84 GB de fotos y videos, no solo de las denunciantes, sino también de unas 10 menores más. En este último caso la justicia actuó de oficio, sin embargo al no denunciar oficialmente (por vergüenza y temor a la revictimización), en la causa del acusado no cuentan dichas violaciones, a pesar de que el material deja en claro la atrocidad del docente.

En González recaen las condenas de abuso sexual con acceso carnal, un intento de abuso sexual simple, tres hechos de estupro, y dos de grooming.

Aunque la condena la está cumpliendo desde este pasado miércoles (en una comisaría de Buta Ranquil, no en una cárcel), las secuelas psicológicas de las pequeñas no se fueron, al contrario, siguen latentes como una herida abierta.

El acusado se declaró culpable y reconoció haber cometido los delitos en los años 2012, 2017 y 2018.

Víctimas vigiladas y violador dos años libre

Desde el 2018 a la fecha, durante estos dos largos años a la espera de una sentencia, las víctimas tenían presencia policial y rondines en las puertas de sus viviendas. La custodia era para ellos, los patrulleros en sus casas y el violador libre.