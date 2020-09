Enojo por robos y ausencia de policías: "Es una vergüenza"

Tres mujeres fueron sorprendidas en un local comercial ubicado en pleno centro de Neuquén por delincuentes armados. Una de ellas forcejeó con uno y otra alcanzó a accionar la alarma, lo que obligó a los ladrones a escapar sin lograr su cometido. Pese al llamado de una testigo que vio todo desde la vereda, la Policía no llegó. “Es una vergüenza, los comerciantes nos sentimos muy abandonados”, dijo la propietaria del local de venta de ropas. Anunció que la semana próxima entregarán una nota al gobierno provincial para reclamar medidas de seguridad.

El episodio ocurrió poco antes del mediodía en Roca 134, a una cuadra del edificio municipal y a dos y media de la Gobernación.

Gimena, dueña del comercio, en diálogo con 24/7 Canal de Noticias proporcionó un dramático relato de lo que le tocó vivir junto a su madre y una empleada.

Dijo que “estábamos las tres cerca de la puerta cuando entró un hombre de unos 20 ó 30 años, alto y fornido, que en dos zancadas llegó hasta nosotras. Metió su mano derecha en un morral que llevaba y sacó un arma de fuego”. Detrás de él ingresó un cómplice. “Mi mamá se tiró sobre el segundo delincuente y comenzó a forcejear, y en ese momento entró un tercero”, señaló.

Gimena intentó accionar el sistema de alarma y monitoreo con el que está equipado el local de venta de ropas, pero “me preocupé por mi mamá que estaba forcejeando con uno de ellos y no logré hacer sonar la sirena”. Cuando uno de los ladrones se percató de lo que intentó “vino y me dijo no, no, no… y me empujó hacia uno de los probadores”.

Sin embargo en medio de la confusión, Gimena logró activar la alarma sonora y los delincuentes optaron por escapar.

La comerciante dijo que una mujer que pasaba por el lugar observó lo que ocurría y llamó reiteradamente a la Policía. “Nunca llegó la Policía. Solamente vinieron dos que son los que hacen la recorrida por los comercios para que la gente no salga cuando no le toca por DNI. Me entrevistaron y me pidieron mil veces el DNI”, pero “no hicieron nada”.

Agregó que la testigo les aportó a los uniformados las características de los ladrones y hacia donde se fueron.

Relató también que a la hora en la que ocurrió el intento de robo “había salido todo el mundo a la calle como previendo que se venía el viento”.

Reclamo

Gimena adelantó que la semana próxima, varios comerciantes del centro de la ciudad firmarán una nota dirigida al gobernador Omar Gutiérrez para solicitar medidas de seguridad, al estilo de “rondines continuos”.

“Hay plata para comprar drones y controlar la salida de la gente a la calle por la pandemia, o hay políticos que mandan a su esposa a España, y eso no está nada bien”, se quejó la joven.

“Es una vergüenza; nos sentimos solas y abandonadas. Tuvimos un mes y medio el local cerrado, y estoy haciendo frente a una cantidad importante de cheques rechazados. El comerciante está destruido”, añadió.

“A (el intendente Mariano) Gaido lo vemos todos los días caminar desde la municipalidad a la gobernación, nosotros pagamos los impuestos, con nuestros impuestos le pagamos los sueldos, pero no hacen nada por nosotros”, cuestionó finalmente.

Escuchá la nota completa acá: