El video de la ladrona que advirtió por violencia de género

Una mujer fue sorprendida cuando intentaba salir de un supermercado de Rosario con unas 20 latas de atún entre sus ropas. Los hombres de seguridad la descubrieron e impidieron el robo. Además, grabaron todo, y lo difundieron después por las redes sociales. La mujer se despidió con una frase desopilante: "No vengo más este lugar", dijo.

El episodio ocurrió en una sucursal de “La Gallega”, en la intersección de las calles Pellegrini y Mitre. El video, grabado por los guardias, muestra a la mujer desprendiéndose de las latas mientras protestaba: “No vengo más a este lugar”, dijo, además de quejarse por "violencia de género".

Sin convencerse de que hubiera dejado todo lo que quería llevarse sin pagar, la seguridad del lugar intentó revisarle los bolsillos y una bolsa. Y la mujer responde: “Esto lo compré con la plata, tengo el ticket”.

“Tomátelas, tomátelas”, intentan echarla los guardias. Y la discusión sube de tono cuando uno de los hombres intenta bajarle el barbijo para registrar la cara de la ladrona. “No me empujes ni me pegues. Me tocás y te denuncio por violencia de género”, dice la mujer. Y se fue.

Las latas de atún que se observan en el video se venden a 216,30 pesos cada una, según la página web del supermercado. En total, serían entre 5000 y 6000 pesos de mercadería, según informó TN.