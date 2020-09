"Duelo con cuchillos" en la U11; dos presos heridos

Como en el lejano oeste, este viernes en un "duelo con cuchillos" culminó con dos internos heridos, uno de ellos internado en el hospital local.

Pasadas las 13:30 una fuerte pelea entre dos reclusos en la Unidad Penitenciaria N°11 del Parque Industrial en la capital neuquina, alborotó la cárcel y los otros presos "arengando" esperando un "ganador".

En uno de los pabellones, dos hombres, uno de alrededor de 20 años y otro de aproximadamente 40, sufrieron varias heridas de arma blanca en los brazos y piernas. Rápidamente los guardiacárceles intervinieron y la ambulancia arribó minutos después. Se encuentra fuera de peligro, según informaron desde el nosocomio. En las próximas horas volvería al penal.

Al mayor de ellos lo trasladaron al Hospital Castro Rendón con una importante hemorragia, mientras que el otro reo fue asistido en la propia enfermería de la unidad. Y a las horas volvió al pabellón. Hasta el momento no trascendió el motivo por el cual se desató la "batalla".