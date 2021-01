Denunció a su pareja policía por abuso sexual

Un nuevo caso de abuso sexual vuelve a sacudir a la Policía de Río Negro. Esta vez, una mujer que se desempeña en la Comisaría 3ª de Roca denunció a su pareja, quien también trabaja en la misma unidad, por violencia de género y violación. Primero a una compañera de servicio y luego al Jefe, le relató que su novio no la dejaba salir del departamento en el que viven y que con "una navaja me cortó el pantalón y me obligó a mantener relaciones sexuales".

El caso sucedió hace unos días y tomó trascendencia en las últimas horas. Una vez más, como sucedió en hechos anteriores de similares características, fue imposible acceder a una confirmación oficial por parte de la fuerza rionegrina. Si bien no hay comunicación al respecto, se supo que la Jefatura tomó conocimiento del hecho y dispuso el inmediato traslado del policía denunciado a la Comisaría 6ª de Allen. Casualmente en esta unidad trabajaban dos de los tres policías detenidos por violar a una mujer hace pocas semanas.

Según lo que pudo reconstruir Mejor Informado de manos de altas fuentes policiales que pidieron mantener reserva de la identidad, por no existir una versión oficial por parte de la Jefatura, a principios de esta semana, una mujer policía que se desempeña en la Comisaría 3ª del centro de Roca, llegó alterada a cumplir su turno. Y en una charla informal con una compañera se quebró en llanto, producto del momento de tensión que había sufrido.

De acuerdo al primer relato, que luego fue ratificado ante el Jefe de la unidad el Comisario Gastón Leiva, la policía acusó a su pareja, un sargento que también cumple funciones en la misma dependencia policial. De acuerdo a la denuncia, desde hace un tiempo considerable que su pareja, con la que convive en una departamento en la ciudad, se comporta de manera muy rara y con reacciones violentas hacia ella.

Pero ese día la cosa había sobrepasado todo límite. En una de sus reacciones violentas, el sargento le impidió a la mujer salir del departamento. Allí comenzó una discusión que tuvo un final mucho peor aún. Es que el hombre tomó un arma blanca y comenzó a someterla. Explicó que su pareja "con una navaja en la mano, rompe mi pantalón y me obliga a mantener relaciones sexuales".

Luego de tamaña situación, y ya a la hora de tener que ir a trabajar, se vistió el uniforme y partió hacia la comisaría. A llegar su estado de ánimo era muy malo y ante la insistencia de una compañera de trabajo, le contó que lo había tenido que atravesar. Sin dudarlo, la compañera la convenció que debía dejar sentado su padecimiento y el primer paso era contarle al Jefe de la Unidad.

Además, la mujer le solicitó a su Jefe para que interceda con las autoridades de la Regional II y a través de ellos a la Jefatura, para ser trasladada, por el miedo sufre. Explícitamente le pidió al comisario Leiva que deseaba que la trasladen a Cervantes, donde tiene familiares y un hijo de 7 años, sin embargo su pedido fue denegado.

Sin embargo, desde la Jefatura decidieron que el sargento denunciado por abuso sexual y violencia de género sea trasladado a la Comisaría 6ª de Allen, unidad donde hace unas semanas se removió al Jefe debido a la denuncia de violación que radicó una mujer contra tres policías, dos de ellos que debían estar cumpliendo servicios durante la noche que la sometieron.