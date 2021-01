Golpe en la nuca, cayó al asfalto y murió tras larga agonía

Lautaro Joaquín Ferreira, tenía 18 años y estuvo en una pelea callejera el pasado 25 de diciembre, que le dejó graves secuelas. Falleció este lunes a la tarde. Sus familiares denuncian inacción por parte del personal de salud que lo recibió aquel día. El trágico hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Ezpeleta.

Lautaro murió tras una larga agonía en el Hospital Evita Pueblo luego de haber mantenido una pelea callejera con Jesús Soria, conocido en Barrio Parque Calchaquí como "Loco Jesús": "Cuando Lauti se agachó para agarrar una jarra Jesús le dio un golpe certera en la nuca que hizo que mi hermano se estrellara contra el piso y después remató de una patada", afirmó Roxana, hermana de la víctima en Crónica. El atacante acabó detenido y Ferreira siendo trasladado a un centro de salud cercano, donde desestimaron el cuadro con el que ingresó y lo enviaron nuevamente a su casa.

Roxana precisó que durante un encuentro familiar su hermano "no reconocía a nadie, estaba amarillo, con las pupilas dilatas y tenía fiebre. Llamamos a la ambulancia, pero los enfermeros nos dijeron que él estaba intoxicado, que no lo podían llevar y que un patrullero lo tenía que venir a esposar para poder trasladarlo".

Indignados, la familia Ferreira decidió dirigirse al Hospital Evita Pueblo por sus propios medios. La vida del joven terminó tras varios días de agonía en aquel nosocomio, mientras que Jesús Soria terminó detenido en la Unidad 34 de Melchor Romero, para personas que necesitan asistencia psiquiátrica.

Por su parte, aún angustiada, la madre de la víctima afirmó que su hijo era un "buen chico, ayudaba a todos, era buen compañero. Estaba para todos, para lo que vos necesitaras. Yo quiero que esto no quede en nada, para que no le vuelva a pasar a otros chicos". Por último, sostuvo con firmeza que no quieren que "esto quede como el caso de Fernando", y cargó culpas contra el médico que lo "mandó a la casa" a los pocos minutos de la pelea. Además, pidió que el "Loco Jesús" permanezca en prisión.