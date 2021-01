Promotores de fiestas, imputados en Villa la Angostura

El fiscal jefe Fernando Rubio junto al asistente letrado Ramiro Amaya, formularon este jueves cargos a cuatro hombres por haber violado medidas contra la pandemia de COVID-19 mediante la organización de reuniones y fiestas en la ciudad de Villa la Angostura.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal efectuaron la imputación por la mañana en tres audiencias realizadas mediante videoconferencias. Plantearon que los imputados cometieron el delito de violación de las medidas adoptadas para evitar la propagación de epidemias, previsto en el artículo 205 del Código Penal.

“Tiene gravedad social la organización de estos eventos por lo que implican en el actual contexto de emergencia sanitaria”, señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal en las audiencias. Y explicaron que por esta razón las formulaciones de cargos fueron solicitadas durante la feria judicial, ya que “estamos ante casos de interés público” y “no se trata de violaciones menores al artículo 205 del Código Penal”.

El primero hecho comprendió a L. M. L. Se le atribuyó que el 2 de enero de 2021, violó el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio , ordenado por el presidente de la Nación mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 1033/2020 y sus prórrogas, así como también disposiciones del gobernador de Neuquén y del intendente de Villa la Angostura dictadas en consonancia.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, el día mencionado personal de la policía provincial e inspectores municipales, detectaron que L. M. L desarrollaba un evento en un bar situado en Avenida Arrayanes de la ciudad, violando las medidas preventivas: la cantidad de personas en el lugar sobrepasaba la habilitada, y no respetaban el uso de tapabocas ni la distancia entre ellas.

El segundo hecho comprendió a M. S. El 5 de enero de 2021, violó el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, ordenado por el presidente de la Nación mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 1033/2020 y sus prórrogas, así como también disposiciones del gobernador de Neuquén y del intendente de Villa la Angostura dictadas en consonancia. Se le atribuyó que ese día, alrededor de las 21.30, congregó a un grupo de personas en el sector de playa cercano a la desembocadura del río Bonito en el Barrio Cumelén. En dicha reunión, escucharon música a alto volumen y al arribar el personal policial, detectó que en el lugar había más personas que las permitidas por la normativa vigente, además de no estaban usando tapabocas ni mantenían la distancia entre sí.

En tanto el tercer hecho involucró a A. C. M y a F. C. El sábado 12 de enero de 2021 violaron el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio , ordenado por el presidente de la Nación mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 1033/2020 y sus prórrogas, así como también disposiciones del gobernador de Neuquén y del intendente de Villa la Angostura dictadas en consonancia. Inspectores municipales advirtieron que alrededor de las 20 en un negocio gastronómico a orillas del lago Nahuel Huapi en la ciudad, violó las medidas las medidas preventivas: había más personas de las permitidas en el lugar, quienes además no respetaban el uso de tapabocas ni la distancia entre ellas. En su rol de disc jockey, congregó a las personas a través del uso de equipos de sonido con música a alto volumen.

En los tres casos, el plazo de investigación solicitado por el fiscal jefe y el asistente letrado fue de tres meses de investigación. El juez de garantías a cargo de las audiencias, avaló las formulaciones de cargos y estableció el plazo de investigación en los términos requeridos por los representantes del Ministerio Público Fiscal.