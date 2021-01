Entró a la casa por la ventana, amenazó a su ex y la violó

Un hombre que en noviembre pasado entró por la ventana a la casa mientras dormía su ex pareja, la golpeó, amenazó con un cuchillo y la violó, fue detenido en las últimas horas. El juez de Garantías Cristian Piana le impuso tres meses de prisión preventiva.

Ese jueves se realizó la audiencia de formulación de cargos en la que el fiscal Manuel Islas y la asistente Sol Bialous acusaron a M.N.G por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de un arma.

Como medida cautelar y a los fines de resguardar el proceso, el fiscal del caso solicitó que el imputado quede detenido con prisión preventiva por el plazo de seis meses, fundamentado en el peligro de fuga y para resguardar la integridad de la víctima y su familia.

Islas alegó que “una eventual condena no sería condicional, que el imputado ha incumplido de manera sistemática y reiterada las medidas cautelares y no acata ningún mandato impuesto”. Además, Islas explicó que “el imputado no tiene trabajo ni arraigo y que puede eludir a la justicia”.

El episodio investigado ocurrió a las tres y media de la madrugada en un domicilio de la ciudad de Neuquén el 6 de noviembre del año pasado.

Esa madrugada, el imputado fue al domicilio de la víctima –su ex pareja-, al que ingresó por una de las ventanas y se dirigió a la habitación en la que se encontraba durmiendo la mujer. Allí la amenazó con un cuchillo y la golpeó. Posteriormente abusó sexualmente de ella.

El juez de Garantías Cristian Piana dio por formalizada la acusación y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Además, dispuso la prisión preventiva para el acusado por el plazo de tres meses.