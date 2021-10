Conducía borracho y sacaba selfies: se estampó contra un auto

Un conductor totalmente pasado de copas impacto de lleno con su camioneta contra un auto que quedó totalmente destrozado. La dueña del rodado está indignada porque no puede trabajar. Asimismo, se difundieron imágenes y videos que comprueban que el joven circulaba a alta velocidad. El hecho ocurrió este domingo en un barrio de la ciudad de Córdoba.

Según consigna el medio local El Doce Tv, Gisela tuvo un día de la madre para el olvido. "Estaba durmiendo y los gritos de los vecinos me despertaron. Al salir de casa encontré mi auto (un Renault Megane), totalmente destruido. Y es mi único medio de transporte", aseguró angustiada la damnificada.

Luego del choque, el conductor, en avanzado estado de ebriedad según constataron testigos estaba con dos amigos e intentaron darse a la fuga: "Al conductor lo agarró la Policía, me decía que no me hiciera problema, que tenía seguro, que estaba todo bien. Me habló con mucha prepotencia también, yo no lo podía creer. Me decía 'y vos quién sos', y le respondí: 'La dueña del autito que reventaste'", afirmó indignada.

Lo peor, es que en las imágenes que se viralizaron en las redes se ve claramente al joven sacándose selfies: "Le pregunté qué había tomado porque no reaccionaba, y no me decía nada. En su camioneta había botellas de cerveza rotas".

Por último, y con mucha rabia Gisela mostró su preocupación: "Hace poco estoy con mi prima que tiene una productora de moda, yo soy la que lleva y trae a las modelos y ahora no lo puedo hacer. Gracias a Dios varios amigos llevan a mi hija a la escuela".