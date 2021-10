"El tío me toca, no quiero volver": le dijo a su maestra

Una nena le confesó a su maestra que era abusada por su tío. El aberrante hecho tuvo lugar en Santiago del Estero. La docente fue clave para descubrir lo que le estaba pasando a la adolescente de 13 años "estaba preocupada por el abrupto cambio de actitud y decidí hablar con ella", dijo la mujer a medios locales. Gracias a su accionar alertaron a la familia y realizaron la correspondiente denuncia policial.

La menor, que asiste al colegio Secundario de Termas de Río Hondo, pasó de ser una persona extrovertida a mostrarse distraída y callada. Una profesora, noto que algo le estaba sucediendo y fue así como la chica le confesó que "tenía miedo de regresar a su casa".

En crisis y entre lágrimas confesó la pesadilla que estaba viviendo y que era víctima de una violación: “Tengo miedo de volver a mi casa, porque mi tío me quiso abusar, él me manoseó y me tocó los pechos y justo mi prima me salvó", aseguró totalmente quebrada.

La maestra la contuvo e inmediatamente dio aviso a sus superiores, quienes llamaron a la policía para realizar la denuncia mientras intentaban comunicarse con la madre de la víctima. Aunque no pudieron contactarla, decidieron ir directamente a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Las Termas.

Un gabinete de psicólogas la asistió e inmediatamente, el caso quedó en manos de la fiscal Tania Monte Bitar y esperan que en breve la menor comparezca ante la Fiscalía acompañada de un tutor para someterse a la Cámara Gesell.